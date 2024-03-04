15 тортов, в создании которых не обошлось без волшебной палочки

982
17
Говорят, любовь приходит с первого взгляда. Если это так, то невозможно не влюбиться в эти изысканные и красивые торты, созданные нашей соотечественницей кондитером Еленой Гнут. Ее торты изысканно украшены, изображая самые разные предметы, от детских фильмов и художественных картин до чистой фантазии, которая приходит ей в голову. Это чистое волшебство!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Мастера из российской кондитерской создают роскошные торты, которые жалко съесть
- 22 волшебных торта, которые оценят все любители чтения
- 30 невероятных украшений для тортов от китайского кондитера
- Потрясающие дизайнерские торты для любителей искусства
- 40 коварных праздничных тортов, которые выглядят как угроза или намек
Новости партнёров
реклама