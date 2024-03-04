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15 тортов, в создании которых не обошлось без волшебной палочки

15 тортов, в создании которых не обошлось без волшебной палочки

Автор:
04 марта 2024 22:20
Сообщество : Еда
Метки: Без палосчки   Волшебные   Не обошлось   Невероятные   красивые   торты   
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Говорят, любовь приходит с первого взгляда. Если это так, то невозможно не влюбиться в эти изысканные и красивые торты, созданные нашей соотечественницей кондитером Еленой Гнут. Ее торты изысканно украшены, изображая самые разные предметы, от детских фильмов и художественных картин до чистой фантазии, которая приходит ей в голову. Это чистое волшебство!

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Метки: Без палосчки   Волшебные   Не обошлось   Невероятные   красивые   торты   
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