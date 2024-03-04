15 тортов, в создании которых не обошлось без волшебной палочки

Говорят, любовь приходит с первого взгляда. Если это так, то невозможно не влюбиться в эти изысканные и красивые торты, созданные нашей соотечественницей кондитером Еленой Гнут. Ее торты изысканно украшены, изображая самые разные предметы, от детских фильмов и художественных картин до чистой фантазии, которая приходит ей в голову. Это чистое волшебство!