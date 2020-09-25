25 потрясающих тортов на свадьбу от кондитеров-волшебников

К счастью для всех молодоженов, сегодня можно заказать и изготовить торт на любой вкус - все зависит от фантазии заказчика и мастерства кондитера. Есть умельцы, создающие такие шедевры, что на них впору любоваться в музее, а не есть!
Вот небольшая подборка свадебных тортов, которые с уверенностью можно назвать идеальными. Причем каждый из них хорош по-своему.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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