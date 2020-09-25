25 потрясающих тортов на свадьбу от кондитеров-волшебников

К счастью для всех молодоженов, сегодня можно заказать и изготовить торт на любой вкус - все зависит от фантазии заказчика и мастерства кондитера. Есть умельцы, создающие такие шедевры, что на них впору любоваться в музее, а не есть!

0 Вот небольшая подборка свадебных тортов, которые с уверенностью можно назвать идеальными. Причем каждый из них хорош по-своему.

1. Этот торт спроектировал дедушка для свадьбы своей внучки 0 Источник:

2. "Вышитый" свадебный торт 0 Источник:

3. Идеальный свадебный торт для владельцев собак 0 Источник:

4. Торт LEGO 0 Источник:

5. Тыквенно-яблочный торт с фруктами и орехами 0 Источник:

6. Как в волшебной сказке! 0 Источник:

7. Драгоценные кристаллы 0 Источник:

8. Свадебный торт для любителей чтения 0 Источник:

9. Наполовину традиционный свадебный, наполовину - "бэтменский" 0 Источник:

10. Еще один "вышитый" торт. Изумительно! 0 Источник:

11. Торт "Гарри Поттер" 0 Источник:

12. Вышитые торты уже были. А теперь - вязаный! 0 Источник:

13. Свадебный торт с растительными мотивами 0 Источник:

14. Торт "Лесной" 0 Источник:

15. Свадебный торт для циников 0 Источник:

16. Торт "Лампа Аладдина" 0 Источник:

17. Торт "из подушек" 0 Источник:

18. Еще один торт-замок из сказки, где все жили долго и счастливо 0 Источник:

19. Торт "Весенний" 0 Источник:

20. Торт "Красавица и Чудовище" 0 Источник:

21. Торт "Маленький принц" 0 Источник:

22. Торт "Звездные войны" 0 Источник:

23. Торт и капкейки "Павлин" 0 Источник:

24. Торт "Аметист" 0 Источник: