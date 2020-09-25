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25 потрясающих тортов на свадьбу от кондитеров-волшебников

25 потрясающих тортов на свадьбу от кондитеров-волшебников (26 фото)

Автор:
25 сентября 2020 13:08
Сообщество : Еда
Метки: Свадебные   кондитерские изделия   необычные торты   потрясающе   свадебный торт   торт   торты   
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К счастью для всех молодоженов, сегодня можно заказать и изготовить торт на любой вкус - все зависит от фантазии заказчика и мастерства кондитера. Есть умельцы, создающие такие шедевры, что на них впору любоваться в музее, а не есть!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Свадебные   кондитерские изделия   необычные торты   потрясающе   свадебный торт   торт   торты   
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jug Полчаса назад
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