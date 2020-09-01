Ситуации из жизни старшего поколения, ради которых стоит дожить до пенсии

Кто сказал, что пенсионеры скучно живут? К героям данного поста это точно не относится. Вы только посмотрите сколько в них жизнелюбия и позитива!
1. Опытные сотрудники сейчас нарасхват
2.
3. Судя по этим кадрам, с интимной сферой у них тоже все в полном порядке
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5. В магазинах - скидки
6.
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8. У проституток - специальные бонусы
9. Когда есть еще порох в пороховницах
10. Теперь понятно, куда пенсионеры едут по субботам в 7 часов утра
11. Эти ребята еще ого-го!
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Приехали мериканцы в СССР в поисках долгожителей. Мол у них есть Америсе есть дед, который ещё в Первую мировую воевал - 102 года недавно отметил. А как у вас с такими людьми. Ну отправили его на Кавказ.
Приехали они туда - глядь с горы джигит бежит. Останавливают они его и начинают разговор.
-А сколько Вам лет ?-
-Сто один . -
- А чего Вы бежите. Спортсмен ?-
- Нет, за мной отец гонится.-
Ну буржуины все в ауте. Но всё же спрашивают.
- А что случилось-то ?-
-Да деду нагрубил !-
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