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Ситуации из жизни старшего поколения, ради которых стоит дожить до пенсии

Ситуации из жизни старшего поколения, ради которых стоит дожить до пенсии (19 фото)

Автор:
01 сентября 2020 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: бабушка   дедушка   пенсия   прикол   смех   старики   юмор   
3698
19
Кто сказал, что пенсионеры скучно живут? К героям данного поста это точно не относится. Вы только посмотрите сколько в них жизнелюбия и позитива!

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Метки: бабушка   дедушка   пенсия   прикол   смех   старики   юмор   
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7  комментариев
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9k
Олегbl4 Час назад
Когда я был маленьким,то думал, что в клубе "Кому за 30..." собираются одни старики,а теперь думаю:"Чем же молодежь там занималась?".
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78k
Сергей 8 минут назад
Старый анекдот.

Приехали мериканцы в СССР в поисках долгожителей. Мол у них есть Америсе есть дед, который ещё в Первую мировую воевал - 102 года недавно отметил. А как у вас с такими людьми. Ну отправили его на Кавказ.

Приехали они туда - глядь с горы джигит бежит. Останавливают они его и начинают разговор.

-А сколько Вам лет ?-

-Сто один . -

- А чего Вы бежите. Спортсмен ?-

- Нет, за мной отец гонится.-

Ну буржуины все в ауте. Но всё же спрашивают.

- А что случилось-то ?-

-Да деду нагрубил !-
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/other/357068https://www.pressball.by/news/other/357068
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110
Евгений 20 минут назад
В 80-90-ые они все кем-то были, большинство нехорошими людьми, но почему то после 60 все их грехи прощаются , потому как они старые и больные
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4k
Искандер Евгений 13 минут назад
Сам-то понял, что сказал?!
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110
Евгений Искандер 3 минуты назад
По милицейским пенсам особенно, теперь они безобидные тихие божьи одуванчики, которых жалко даже, а в своё время побеспредели хорошо, у многих даже руки в крови
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56k
Александр 44 минуты назад
Ситуации из жизни старшего поколения, ради которых стоит дожить до пенсии
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3k
ride Час назад
Комментарий к фото
Вот это жесть конечно
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