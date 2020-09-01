Ситуации из жизни старшего поколения, ради которых стоит дожить до пенсии

Кто сказал, что пенсионеры скучно живут? К героям данного поста это точно не относится. Вы только посмотрите сколько в них жизнелюбия и позитива!

3. Судя по этим кадрам, с интимной сферой у них тоже все в полном порядке 0 Источник: