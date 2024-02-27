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10 худших родителей из кино, по сравнению с которыми детский дом кажется не таким уж плохим местом

10 худших родителей из кино, по сравнению с которыми детский дом кажется не таким уж плохим местом

Автор:
27 февраля 2024 08:59
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   родители   роль   съемка   фильм   
1070
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И почётное звание «родитель года» присуждается… точно не этим людям! Вот у кого родительские инстинкты работают с перебоями, либо же вовсе переключаются на такой режим, что лучше уж быть сиротой

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой провальных отцов и матерей из кино, которые представляли явную угрозу своим детям, что и раскрывается в сюжете этих фильмов.

И будьте осторожны, здесь много спойлеров!

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Из фильма «Кэрри» (1976). Явно переборщила с религиозной гиперопекой. А после решила, что такую неправедную дочь исправит только нож.

Из «Сияния» (1980). Хотел зарубить сына (и свою жену) топором.

Из «Звёздных войн». Отрубил сыну руку и только потом признался ему в своём отцовстве. Реакцию Люка Скайуокера вы помните. Если нет, то она звучала вот так:

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ

Из фильма «Развод в большом городе» (2012). После развода рок-звезда и бизнесмен каждый пытаются оставить общую дочь себе, но не из-за любви к ней, а чтобы досадить друг другу. В итоге девочка не достаётся ни той, ни другому.

Из «Один дома». Потеряли сына, оказавшись с ним в разных городах, причём ДВАЖДЫ ЗА ТРИ ГОДА.

Из фильма «Реинкарнация» (2018). Несколько раз пыталась убить своего сына, причём очень пугающе-настырным образом. Стук головой об дверь чердака — это чрезвычайно странное материнское поведение.

Да, некоторые родители из подборки были одержимы различными видами зла, которое в них вселялось. Этот пункт мы выделяем под всех подобных хорроровых матерей. Каких ещё вы можете вспомнить?

Из фильма «Матильда» (1996). Были настолько не заинтересованы в своей дочери и в целом ужасны, что финал фильма, где 7-летняя девочка переезжает жить к школьной учительнице (которая её удочеряет), подаётся как хэппи-энд.

Осторожно, в следующем пункте особо ярко выраженный спойлер!

Из фильма «Другие» (2001). Убила своих детей и даже на том свете задолбала их гиперопекой.

Из фильма «Стражи Галактики. Часть 2» (2017). Наплодил множество детей, чтобы найти идеального наследника, но в итоге во всех разочаровался и поубивал их. Одним из его детей был главный герой фильма Куилл, и он отлично подошёл бы на роль наследника, однако узнал, что Эго убил его мать. Отвратительный отец вселенского масштаба!

Иронично, что роль Эго сыграл Курт Рассел, который считается одним из самых образцовых отцов в Голливуде.

Ну и самая жуть под конец.

Из фильма «Цветы на чердаке» (1987). Внезапный и зловещий союз мамы и бабушки. Последнюю, кстати, сыграла Луиза Флетчер, известная по роли сестры Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки». И это добавляет фильму мрачности.

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Метки: актеры   кино   родители   роль   съемка   фильм   
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денис 43 минуты назад
а из "Остров Проклятых"??? там тоже мамашка будь здоров!!!
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34k
Ego sum qui sum 22 минуты назад
Смотрит с недоумением
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Колька Валеркин сын Полчаса назад
Эго не убивал мать Куилал, он мог ее вылечить, но не сделал этого.
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