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Сообщество Без кота и жизнь не та 2066 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот резвится на льду

Кот резвится на льду

Автор:
27 февраля 2024 08:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   кот   лёд   позитив   
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Молодой кот впервые вышел на лёд. Питомец не смог скрыть свой восторг и начал носиться по замерзшему водоему.

Домашние животные во многом похожи на маленьких детей. Они любопытные и непосредственные, а еще совершенно не умеют скрывать эмоции. К примеру, котофей из этого видео не смог скрыть свой восторг, когда впервые вышел на замерзший водоем.

Пушистый стал радостно бегать и прыгать по льду, играя со своим отражением и солнечными зайчиками. Такая веселая прогулка, наверняка, понравилась бы любому активному и любознательному ребёнку как двуногому, так четвероногому.

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Метки: Видео   Реакция   животные   кот   лёд   позитив   
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8  комментариев
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11k
Владимир 2 часа назад
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Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Рыбов гоняет
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1k
ProFanas Час назад
Рискует лохматый... Видно же - лёд тонюсенький.
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36k
Fat Lynx Час назад
"Пушистый стал радостно бегать и прыгать по льду, играя со своим отражением и солнечными зайчиками"... Е-бо-бо, там рыбка!
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12k
zlopisec Час назад
Этот резвун не понял ещё, что эта хрень на полгода....
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24k
hebpat 2 часа назад
он не резвится, он видит под льдом рыбу - пытается поймать
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Dobriy drug

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