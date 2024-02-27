Кот резвится на льду

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Молодой кот впервые вышел на лёд. Питомец не смог скрыть свой восторг и начал носиться по замерзшему водоему.
Домашние животные во многом похожи на маленьких детей. Они любопытные и непосредственные, а еще совершенно не умеют скрывать эмоции. К примеру, котофей из этого видео не смог скрыть свой восторг, когда впервые вышел на замерзший водоем.
Пушистый стал радостно бегать и прыгать по льду, играя со своим отражением и солнечными зайчиками. Такая веселая прогулка, наверняка, понравилась бы любому активному и любознательному ребёнку как двуногому, так четвероногому.
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