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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
25 февраля 2024 21:48
Метки: СССР   история   фото   
587
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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Провокатор 2 часа назад
Комментарий к фото
Тролейбус спарка?!!! Никогда бы не подумал. Во Владивостоке трамваи были пары и тройки, но чтоб тролейбусы.
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Юганск

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