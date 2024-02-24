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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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21.
Москва. Конный расчет направляется по Садовой-Сухаревской улице к центру, слева видна Самотечная улица, 1952-1954 годы.
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