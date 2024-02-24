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Подборка семейных фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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15.
На юбилее Ивана Пырьева, 17 ноября 1951 г., Москва.
В первом ряду: Николай Крючков, Марина Ладынина, Иван Пырьев, Клара Лучко. Во втором: Владимир Зельдин, Борис Андреев, Владимир Дружников, Сергей Лукьянов, Евгений Самойлов, Иван Любезнов.
33.
Конец 1970-х... Групповое фото. Семья Михалковых-Кончаловских
Анна Михалкова, Степан Михалков, Никита Михалков, Татьяна Михалкова, Наталья Кончаловская, Андрей Кончаловский и Егор Кончаловский.
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