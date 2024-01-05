Гетерохромия разная и прекрасная

У братьев наших меньших это явление хотя и обусловлено прозаичными причинами – генетикой, болезнью или травмой, но придаёт обладателям разных глаз какую-то мистическую притягательность. Разноглазие встречается в основном у кошек, в расцветке которых превалирует белый. Такие котики выглядят трогательно и волшебно, просто вынуждая на мгновение погрузиться в бездонные глубины разноцветного взгляда.