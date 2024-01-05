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Сообщество Без кота и жизнь не та 1897 постов • 493 подписчика подписаться
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Гетерохромия разная и прекрасная

Гетерохромия разная и прекрасная

Автор:
05 января 2024 15:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Генетика   Животное   гетерохромия   глаз   кошка   меланин   отклонение   пигмент   фото   цвет   
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Под гетерохромией подразумевается дефицит или избыток пигмента меланина, вследствие чего глаза, кожа или волосы на разных участках могут значительно отличаться.

 

У братьев наших меньших это явление хотя и обусловлено прозаичными причинами – генетикой, болезнью или травмой, но придаёт обладателям разных глаз какую-то мистическую притягательность. Разноглазие встречается в основном у кошек, в расцветке которых превалирует белый. Такие котики выглядят трогательно и волшебно, просто вынуждая на мгновение погрузиться в бездонные глубины разноцветного взгляда.

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Метки: Генетика   Животное   гетерохромия   глаз   кошка   меланин   отклонение   пигмент   фото   цвет   
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1  комментарий
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Изолента 20 секунд назад
Это конечно мило, но есть побочка-высокая вероятность, что белая кошка с разными глазами глухая, у самого такая была
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