Гетерохромия разная и прекрасная

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Под гетерохромией подразумевается дефицит или избыток пигмента меланина, вследствие чего глаза, кожа или волосы на разных участках могут значительно отличаться.
У братьев наших меньших это явление хотя и обусловлено прозаичными причинами – генетикой, болезнью или травмой, но придаёт обладателям разных глаз какую-то мистическую притягательность. Разноглазие встречается в основном у кошек, в расцветке которых превалирует белый. Такие котики выглядят трогательно и волшебно, просто вынуждая на мгновение погрузиться в бездонные глубины разноцветного взгляда.
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