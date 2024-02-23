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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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3.
Иннокентий Смоктуновский, Руфина Нифонтова и Николай Плотников во время II Всесоюзного съезда кинематографистов, 1971 год.
5.
Вячеслав Тихонов, режиссеры Станислав Ростоцкий и Григорий Александров на III съезде Союза кинематографистов СССР, 1976 год.
13.
Этот снимок был сделан летом 1972 года на съёмках фильма «Совсем пропащий».
Режиссер Георгий Данелия ест жареную рыбку с десятилетним Романом Мадяновым, который сыграл в этой картине свою первую главную роль. Сейчас Роман Сергеевич Мадянов уже известный и Заслуженный артист России, за плечами у него больше двухсот ролей в кино, но, надеемся, что те , первые съёмки, то лето он помнит до сих пор.
20.
Татьяна Самойлова, Джина Лоллобриджида, Сергей Бондарчук и Мариса Мерлини на II Московском международном кинофестивале, 1961 год.
27.
Эльдар Рязанов с Татьяной Догилевой и Александром Панкратовым-Черным во время съемок фильма «Забытая мелодия для флейты», 1987 год.
35.
Олег Даль, Евгений Евстигнеев
4. Олег Даль, Евгений Евстигнеев в компании сотрудника лечебно-трудового профилактория (г. Алма-Ата), и в очень хорошем настроении. В этом "профилактории" в июне 1968 года актеры театра "Современник" давали концерт бедолагам, которых пытались излечить от алкоголизма.
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