13.

Режиссер Георгий Данелия ест жареную рыбку с десятилетним Романом Мадяновым, который сыграл в этой картине свою первую главную роль. Сейчас Роман Сергеевич Мадянов уже известный и Заслуженный артист России, за плечами у него больше двухсот ролей в кино, но, надеемся, что те , первые съёмки, то лето он помнит до сих пор.