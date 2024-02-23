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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
23 февраля 2024 21:54
Метки: СССР   история   фото   
4648
47

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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15  комментариев
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26k
ЦСКА 20 часов назад
Даа! А на военных фотографиях то, у Великого Алексея Смирнова, лицо совсем не обаятельного добряка....
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89k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Это Александр Григорич угощает драниками мальчика Рому

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28k
фрол фомич 4 часа назад
Впервые вижу Юрия Яковлева в очках.
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707
Константин 7 часов назад
Комментарий к фото
На фото вроде ваз-2109 с длинным крылом. А они начали выпускаться в 1990.
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11
FREID 8 часов назад
Варлей клёвая!
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945
Тордион 11 часов назад
А на снимке где вместе Савельева и Лоллобриджита видно, что Танечка красивее!)
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23k
winetoo 20 часов назад
у этой точно талант..не трахать е её собрались
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4k
Alexbux1 20 часов назад
Комментарий к фото
Сцену снов Чучела помнится снимали у Старицкого монастыря, не помню вошло ли в фильм, чего то походу не шло, Быков бегал кричал на группу путаясь в полах плаща не по росту, погода была дождливой, со стороны выглядело забавно, но походу в съемочной группе так не считали. В Старице снимали и ряд других сцен например сожжение Чучела(Старицкий горсад), периодически бегали смотреть как кино снимают.
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59k
Мойша 20 часов назад
Комментарий к фото
Джина против Самойловой даже рядом не стояла.
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