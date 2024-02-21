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Почти половина британцев заявили, что дети им не по карману

Почти половина британцев заявили, что дети им не по карману

Автор:
21 февраля 2024 00:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   деньги   дети   долги   роскошь   уровень жизни   
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Опрос, проведенный в Великобритании, показал, что позволить себе иметь ребёнка могут "не только лишь все". Сказки про зайку и лужайку в Туманном Альбионе больше не работают. Рождение ребенка более чем 50% опрошенных кажется «финансовым самоубийством» - из-за ухода за детьми все больше родителей влезают в долги.

Опрос, проведенный в Великобритании, показал, что почти половина жителей страны, воспитывающих детей в возрасте до пяти лет, сталкиваются с финансовыми трудностями, связанными с тратами на уход за детьми. Около 46% родителей сообщили, что они влезли в долги или потратили свои сбережения, чтобы вырастить детей. В прошлом году об аналогичной ситуации заявили 35% респондентов, - сообщает SkyNews.

Решившие завести детей британцы признались, что им приходилось использовать кредитные карты, брать кредиты или занимать деньги у семьи или друзей, чтобы оплатить уход за своими чадами. 22% опрошенных рассказали, что им пришлось использовать средства из своих сбережений.

На правительственном сайте Money Helper отмечается, что в среднем стоимость отправки ребенка в возрасте до двух лет в детский сад на полный рабочий день сейчас составляет 269,86 фунтов стерлингов (31 тыс рублей) в неделю или 14 030 фунтов стерлингов (1,6 млн рублей) в год.

В благотворительной организации, заказавшей опрос, отметили, что многие граждане хотели бы иметь больше детей, но не могут себе это позволить.

Быть родителем достаточно сложно, но когда иметь больше детей означает жертвовать своим доходом, деторождение кажется финансовым самоубийством. Если мы не будем осторожны, быть родителем станет роскошью.


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Метки: Великобритания   деньги   дети   долги   роскошь   уровень жизни   
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17  комментариев
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Сергей Лаврушкин 2 часа назад
у английских индусов и арабов, доход которых в несколько раз меньше, таких сложностей нет :-)
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7
Без Паники Сергей Лаврушкин 2 часа назад
Вероятно потому, что они сидят на дотациях, оплачиваемых из налогов тех, у кого такие сложности есть.
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139k
parallax Минуту назад
То ли дело жители Африки, Пакистана, Индии, Таджикистана...
Они все настолько богаты, что могут себе позволить завести сразу несколько детей.
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5k
Divergent?!? 3 часа назад
Я не знаю, когда вырастить чадо было дешево. И что тут нового. Даже если не говорить про сегодняшний день, а вспоминать СССР, в котором я родился и вырос. [мат]ыло "за счет государства", но я помню, что все равно было дорого постоянно обновлять гардероб (я был старшим в семье, и потому чаще об этом слышал от родителей). Если брюки-юбки-пиджаки-платья еще можно сохранить / передать, то обувь - практически очень редко. Ну а уж хоккейные клюшки... Один сын бросает с правой, другой с левой, и оба ломают их на льду. Дети, безусловно, недешевое дело. Прекрасное, но недешевое.
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40
Delhana 3 часа назад
Это вообще не существующая проблема. К ним потоком едут загорелые ребята из Африки, едут почитатели великого пророка из Азии, причем абсолютно бесплатно. Эти целеустремленные парни и девчонки размножаются быстрее кроликов, и вообще ни чем не заморачиваются.
Те, кому дорого и хлопотно, просто уйдут в прошлое жалобно поскуливая, их земля достанется тем кто попроще, и так будет не только с британцами.
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40
Delhana Добрый Доктор 2 часа назад
Ага, именно так, но в результате, а кто это у нас тут потихонечку вымирает, а кто эффективно размножается?
И так, белые начинают..., продолжают..., не продолжают..., и ... черные выигрывают!
Партия 21 века уже за черными, белые даже теоретически не способны отыграться. Приветствуем победителей, теперь будущее принадлежит им. Проигравшим было слишком тяжело, а победителям было похрен.
Похрен победил.
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40
Delhana Ухалус Посовиномус 43 минуты назад
А по барабану, из прошлого ведь никто не вернется, может динозавры были очень работящими, политкорректными и ответственными, вообще насрать.
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40
Delhana Toxictofa 3 минуты назад
Неа, это слишком простой ответ, точнее всего лишь следствие, а не причина.
Лучше задумайся как показывать постоянный экономический рост при постоянном или сокращающемся населении. Десятки лет инфляция уже работает, безумный принтер уже все зарегулировал до абсурда, сделал трижды платным и измыслил все безумные варианты шарить по карманам, экошизоидные проекты раскручены до реально опасных масштабов и т.д. ... Но этого уже мало, время то идет, а финансовая пирамидка не может не расти, иначе крах системы. Вот подкинули толерастию и черных, вроде и убыточный рынок, но дает главное - "рост оборота", еще один маленький кирпичик в основание пирамидки, даже если он наполовину фиктивный.
Описание происходящего сверхпримитивно, как счет на пальцах по отношению к высшей математике, но общий смысл где-то такой.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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