Почти половина британцев заявили, что дети им не по карману

Решившие завести детей британцы признались, что им приходилось использовать кредитные карты, брать кредиты или занимать деньги у семьи или друзей, чтобы оплатить уход за своими чадами. 22% опрошенных рассказали, что им пришлось использовать средства из своих сбережений.

На правительственном сайте Money Helper отмечается, что в среднем стоимость отправки ребенка в возрасте до двух лет в детский сад на полный рабочий день сейчас составляет 269,86 фунтов стерлингов (31 тыс рублей) в неделю или 14 030 фунтов стерлингов (1,6 млн рублей) в год.