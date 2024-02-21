Почти половина британцев заявили, что дети им не по карману

Опрос, проведенный в Великобритании, показал, что позволить себе иметь ребёнка могут "не только лишь все". Сказки про зайку и лужайку в Туманном Альбионе больше не работают. Рождение ребенка более чем 50% опрошенных кажется «финансовым самоубийством» - из-за ухода за детьми все больше родителей влезают в долги.
Опрос, проведенный в Великобритании, показал, что почти половина жителей страны, воспитывающих детей в возрасте до пяти лет, сталкиваются с финансовыми трудностями, связанными с тратами на уход за детьми. Около 46% родителей сообщили, что они влезли в долги или потратили свои сбережения, чтобы вырастить детей. В прошлом году об аналогичной ситуации заявили 35% респондентов, - сообщает SkyNews.
Решившие завести детей британцы признались, что им приходилось использовать кредитные карты, брать кредиты или занимать деньги у семьи или друзей, чтобы оплатить уход за своими чадами. 22% опрошенных рассказали, что им пришлось использовать средства из своих сбережений.
На правительственном сайте Money Helper отмечается, что в среднем стоимость отправки ребенка в возрасте до двух лет в детский сад на полный рабочий день сейчас составляет 269,86 фунтов стерлингов (31 тыс рублей) в неделю или 14 030 фунтов стерлингов (1,6 млн рублей) в год.
В благотворительной организации, заказавшей опрос, отметили, что многие граждане хотели бы иметь больше детей, но не могут себе это позволить.
Быть родителем достаточно сложно, но когда иметь больше детей означает жертвовать своим доходом, деторождение кажется финансовым самоубийством. Если мы не будем осторожны, быть родителем станет роскошью.
Источник:
- Россиянам хотят запретить брать несколько микрозаймов и влезать в долговую яму
- 10 звёзд, которые выплачивают самые высокие алименты
- В Великобритании зафиксировано рекордное падение рождаемости
- 6-летний мальчик проглотил монетку ради любопытства
- 70% россиян высказались за запрет микрофинансовых организации
Они все настолько богаты, что могут себе позволить завести сразу несколько детей.
- Нет
- И я нет. А он есть.
Просто интересно стало, чего там фильтр сайта за мат принял.
Те, кому дорого и хлопотно, просто уйдут в прошлое жалобно поскуливая, их земля достанется тем кто попроще, и так будет не только с британцами.
И так, белые начинают..., продолжают..., не продолжают..., и ... черные выигрывают!
Партия 21 века уже за черными, белые даже теоретически не способны отыграться. Приветствуем победителей, теперь будущее принадлежит им. Проигравшим было слишком тяжело, а победителям было похрен.
Похрен победил.
Как только толерастия закончится, все неадекватные черные или отправятся на родину, или в газовые камеры. Сколько бы их не нарожалось.
Но оба - и он, и жена - получают пособия.
Так что, в итоге они живут богаче, кем семья из клерка и библиотекаря, или из водителя автобуса и медсестры.
Лучше задумайся как показывать постоянный экономический рост при постоянном или сокращающемся населении. Десятки лет инфляция уже работает, безумный принтер уже все зарегулировал до абсурда, сделал трижды платным и измыслил все безумные варианты шарить по карманам, экошизоидные проекты раскручены до реально опасных масштабов и т.д. ... Но этого уже мало, время то идет, а финансовая пирамидка не может не расти, иначе крах системы. Вот подкинули толерастию и черных, вроде и убыточный рынок, но дает главное - "рост оборота", еще один маленький кирпичик в основание пирамидки, даже если он наполовину фиктивный.
Описание происходящего сверхпримитивно, как счет на пальцах по отношению к высшей математике, но общий смысл где-то такой.