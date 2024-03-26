Генератор улыбок и отличного настроения Гэри Паттерсон

В любой непонятной ситуации улыбайся и делись улыбкой с другими. Таким принципом руководствуется американский художник и карикатурист Гэри Паттерсон, при виде работ которого – добрых и позитивных невозможно сдержать улыбку.
Гэри – известный американский художник родился 16 ноября 1941 года в Лос-Анджелесе. Искусством был увлечён ещё в детстве, и семья поощряла его стремления.
После окончания учёбы в Калифорнийском университете Паттерсон выбрал своей основной темой юмор и комические сцены, с удовольствием берясь за творческую работу в этой области. Слава пришла к Гэри в 1970-х годах, когда он начал проводить персональные выставки. Паттерсон неоднократно получал награды за свои иллюстрации и рисунки.
Он создал иллюстрации для нескольких престижных коммерческих компаний, включая 7-Eleven, Pepsi-Cola и Subway. В настоящее время Паттерсон живёт в Малибу, где его студия находится прямо над его домом.
Гэри Паттерсон известен своими карикатурами и забавными иллюстрациями. На своих картинах изображает обычные казусы и происшествия, которые случаются в разных сферах жизни. Движимые желанием заставить людей улыбаться, работы Паттерсона достаточно комичны, чтобы вызвать приступ искреннего смеха.
Гэри удается создавать лёгкие и трогательные картины, которые касаются невидимых струн души и неизменно вызывают улыбку. Уникальность юмора и любимые по всему миру характерные персонажи делают работы художника востребованными и актуальными.
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