Генератор улыбок и отличного настроения Гэри Паттерсон

После окончания учёбы в Калифорнийском университете Паттерсон выбрал своей основной темой юмор и комические сцены, с удовольствием берясь за творческую работу в этой области. Слава пришла к Гэри в 1970-х годах, когда он начал проводить персональные выставки. Паттерсон неоднократно получал награды за свои иллюстрации и рисунки.

Он создал иллюстрации для нескольких престижных коммерческих компаний, включая 7-Eleven, Pepsi-Cola и Subway. В настоящее время Паттерсон живёт в Малибу, где его студия находится прямо над его домом.

Гэри Паттерсон известен своими карикатурами и забавными иллюстрациями. На своих картинах изображает обычные казусы и происшествия, которые случаются в разных сферах жизни. Движимые желанием заставить людей улыбаться, работы Паттерсона достаточно комичны, чтобы вызвать приступ искреннего смеха.

Гэри удается создавать лёгкие и трогательные картины, которые касаются невидимых струн души и неизменно вызывают улыбку. Уникальность юмора и любимые по всему миру характерные персонажи делают работы художника востребованными и актуальными.