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Генератор улыбок и отличного настроения Гэри Паттерсон

Генератор улыбок и отличного настроения Гэри Паттерсон

Автор:
26 марта 2024 13:51
Сообщество : Искусство
Метки: Гэри Паттерсон   Юмор   карикатура   картина   направление   персонаж   стиль   сюжет   сюрреализм   художник   
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В любой непонятной ситуации улыбайся и делись улыбкой с другими. Таким принципом руководствуется американский художник и карикатурист Гэри Паттерсон, при виде работ которого – добрых и позитивных невозможно сдержать улыбку.

Гэри – известный американский художник родился 16 ноября 1941 года в Лос-Анджелесе. Искусством был увлечён ещё в детстве, и семья поощряла его стремления.

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После окончания учёбы в Калифорнийском университете Паттерсон выбрал своей основной темой юмор и комические сцены, с удовольствием берясь за творческую работу в этой области. Слава пришла к Гэри в 1970-х годах, когда он начал проводить персональные выставки. Паттерсон неоднократно получал награды за свои иллюстрации и рисунки.

Он создал иллюстрации для нескольких престижных коммерческих компаний, включая 7-Eleven, Pepsi-Cola и Subway. В настоящее время Паттерсон живёт в Малибу, где его студия находится прямо над его домом.

Гэри Паттерсон известен своими карикатурами и забавными иллюстрациями. На своих картинах изображает обычные казусы и происшествия, которые случаются в разных сферах жизни. Движимые желанием заставить людей улыбаться, работы Паттерсона достаточно комичны, чтобы вызвать приступ искреннего смеха.

Гэри удается создавать лёгкие и трогательные картины, которые касаются невидимых струн души и неизменно вызывают улыбку. Уникальность юмора и любимые по всему миру характерные персонажи делают работы художника востребованными и актуальными.

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Метки: Гэри Паттерсон   Юмор   карикатура   картина   направление   персонаж   стиль   сюжет   сюрреализм   художник   
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Сергей Полчаса назад
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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