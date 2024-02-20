Тест для знатоков России: Краснодар и Красноярск

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Насколько хорошо вы разбираетесь в географии России? В тесте для сравнения будет всего два региона: Краснодарский край и Красноярский край. Сможете пройти тест без единой ошибки?
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Можно и посложнее вопросы придумать.
Где находится Сибирь?
На каком материке находится Беларусь?
На какую букву начинается название африканского континента?
Из всего знаю, что Краснодарский край находится где-то на юге :).
С Адыгеей только ошибся, где она находится - вообще хз. Но теперь знаю, что где-то рядом с Краснодаром, то есть где-то на юге :).
Последний скоро прикончат