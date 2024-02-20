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Тест для знатоков России: Краснодар и Красноярск

Тест для знатоков России: Краснодар и Красноярск

Автор:
20 февраля 2024 18:03
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Красноярский край   Тесты   географические тесты   география России   краснодарский край   тест   
3211
1
Насколько хорошо вы разбираетесь в географии России? В тесте для сравнения будет всего два региона: Краснодарский край и Красноярский край. Сможете пройти тест без единой ошибки?

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Метки: Красноярский край   Тесты   географические тесты   география России   краснодарский край   тест   
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21  комментарий
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6k
Трям 3 часа назад
Ирак/Иран, Краснодар/Краснояр... Ждем про Омск/Томск, замОк/зАмок, шашлык/машлык и культур/мультур...
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eljimador Полчаса назад
А вот Сочи на границе с Абхазией. Абхазия разве не иностранное государство по формальным признакам?
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11k
Сатанеев 48 минут назад
Мда, тест для альтернативно одарённых

Можно и посложнее вопросы придумать.
Где находится Сибирь?
На каком материке находится Беларусь?
На какую букву начинается название африканского континента?
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34k
Korolev Час назад
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25k
Евгений Час назад
Из 10 вопросов ответили верно на 9.
Из всего знаю, что Краснодарский край находится где-то на юге :).
С Адыгеей только ошибся, где она находится - вообще хз. Но теперь знаю, что где-то рядом с Краснодаром, то есть где-то на юге :).
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
А не в Москве ли находится Кремль? Ответы: Да-Нет-Они переехали
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2k
anatolis 2 часа назад
Чем отличаются Оля от Толи или Гена от Лены
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67
Raingold Fischer 3 часа назад
Был я в Краснодаре три года назад, лужи, грязь и город полный тьмой от заводов. Может я был не в том городе?
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39k
Александр 3 часа назад
Гы, у меня мать живет в станице Каневской.
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Бернгард Кёне

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