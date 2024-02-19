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Кубики

Кубики

Автор:
19 февраля 2024 23:04
Сообщество : Юмор
Метки: Интересные   Разное   Юмор   коуб   
616
25
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мэшап из коубов разной тематики от смешных до философских

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Метки: Интересные   Разное   Юмор   коуб   
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12  комментариев
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2k
Александр Ломовицкий Автор поста 9 часов назад
Комментарий к видео
есть такое понятие в психологии "синдром отложенной жизни" . самым ярким примером такого явления были наши бабушки у них всегда в серванте стоял сверкающий набор хрусталя (на праздник) лежали новые полотенца и наволочки "на черный день" "на потом" и они никогда не путешествовали потому что "потом как нибудь, а сейчас без меня езжайте" и новый телевизор еще в коробке стоял в кладовке потому что старый еще показывает... это я к чему , жизнь конечна и если все время что то откладывать на потом то это "потом" может не случиться . тупо не успеешь . это не черновик ,это настоящее время убегает от нас .
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21k
scorpick 9 минут назад
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22k
Mike Miller 23 минуты назад
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)))) вот это нифига себе стыдность и неловкость
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Mike Miller Полчаса назад
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Это пипец))) Без мсти такие приколы не проходят)))
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24k
Тигран Саркисян 3 часа назад
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Иди наюх криворук , на 4-вёртом сломан контролере мы на пару с другом прошли.
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24k
Тигран Саркисян 3 часа назад
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Блэт)
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58k
turyst 7 часов назад
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Вакансия на главного кассира?
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3k
RaiJu 8 часов назад
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Поставить направляющие и можно девочке не платить
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17k
ss 9 часов назад
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Мощная женщина Галина.
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Александр Ломовицкий
старый акк не прошел тест капчи :)
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