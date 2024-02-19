285
25
Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...
Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.
Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- На берег Орегона выбросило гигантского кита
- "Мы тоже делаем первый шаг!": девушки рискнули познакомиться с парнями сами и поведали, чем это кончилось
- Парень нашёл на дне океана часы "Rolex" — а теперь они выглядят как новые
- "Ты мне это покупаешь": парни поделились самыми нелепыми выходками девушек на свиданиях
- Фото кошки в тележке супермаркета вызвало кучу споров
Новости партнёров
реклама