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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
18 февраля 2024 21:41
Метки: СССР   история   фото   
1007
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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12  комментариев
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34k
Юр21 4 часа назад
Это не Североморск? Похоже на спуск перед ДК строителей.
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470
Максим Час назад
О-о. Родной Целиноград
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2
X My 2 часа назад
Фото 19 - Минск. Ресторан "Каменный цветок"
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476
iskra 4 часа назад
Я в такой форме в столовую ходил,через школьный двор. При -30..
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30k
Ваня 4 часа назад
было время, были счастливы...
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476
iskra 4 часа назад
Тот момент,когда девочки уже созрели,а мальчики еще - нет..
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825
Шурман 4 часа назад
Паланга , ни фига не поменялось . Вторая это Алма-Ата .
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Юганск

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