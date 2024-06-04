Футболист "Рубина" пошутил про подставные матчи и попал под проверку Генпрокуратуры

Шутника уже наказал дисквалификацией.
Невинная шутка, как казалось игроку казанского "Рубина" Руслану Безрукову, превратилась в громкий скандал в российском футболе. Генпрокуратура после запроса депутата Николая Новичкова начала проверку его слов на предмет коррупционной составляющей.
Неудачно пошутил Безруков 24 апреля в Санкт-Петербурге во время интервью после матча "Зенита" с "Рубином" (0:2). На радостях от победы Безруков сказал журналистам, что игроки его команды ждут от ФК "Краснодар" за победу над их главным соперником "денежки на карту".
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История умалчивает, почему на слова футболиста обратили внимание только сейчас. Депутат Новиков отметил, что российский профессиональный спорт сейчас просматривается Международным олимпийским комитетом "буквально под микроскопом", поэтому следует следить за своим языком.
"В условиях невероятного санкционного давления высказывания наших спортсменов играют в международной политике не меньшую роль, чем слова дипломатов", — заявил депутат.
Сегодня стало известно, что комитет Российского футбольного союза по этике решил наказать футболиста и дисквалифицировал его на три месяца условно. Кроме того, Безрукова оштрафовали на 100 тысяч рублей.
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Футболист Руслан Безруков - му.дак, прежде чем что-то сказать надо думать головой, а не ногами.
Итог: обоим по медальке.
Сдаётся мне, в точку попал. Прямо кому-то между булок клизма со скипидаром вошла. Затаскают пацана, чтобы другим неповадно было.