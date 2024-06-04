Футболист "Рубина" пошутил про подставные матчи и попал под проверку Генпрокуратуры

Невинная шутка, как казалось игроку казанского "Рубина" Руслану Безрукову, превратилась в громкий скандал в российском футболе. Генпрокуратура после запроса депутата Николая Новичкова начала проверку его слов на предмет коррупционной составляющей.

Неудачно пошутил Безруков 24 апреля в Санкт-Петербурге во время интервью после матча "Зенита" с "Рубином" (0:2). На радостях от победы Безруков сказал журналистам, что игроки его команды ждут от ФК "Краснодар" за победу над их главным соперником "денежки на карту".