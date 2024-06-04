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Футболист "Рубина" пошутил про подставные матчи и попал под проверку Генпрокуратуры

Футболист "Рубина" пошутил про подставные матчи и попал под проверку Генпрокуратуры

Автор:
04 июня 2024 14:14
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   ФК Рубин   генпрокуратура   коррупция   проверка   футбол   шутка   
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Шутника уже наказал дисквалификацией.

Невинная шутка, как казалось игроку казанского "Рубина" Руслану Безрукову, превратилась в громкий скандал в российском футболе. Генпрокуратура после запроса депутата Николая Новичкова начала проверку его слов на предмет коррупционной составляющей.


Неудачно пошутил Безруков 24 апреля в Санкт-Петербурге во время интервью после матча "Зенита" с "Рубином" (0:2). На радостях от победы Безруков сказал журналистам, что игроки его команды ждут от ФК "Краснодар" за победу над их главным соперником "денежки на карту".

История умалчивает, почему на слова футболиста обратили внимание только сейчас. Депутат Новиков отметил, что российский профессиональный спорт сейчас просматривается Международным олимпийским комитетом "буквально под микроскопом", поэтому следует следить за своим языком.


"В условиях невероятного санкционного давления высказывания наших спортсменов играют в международной политике не меньшую роль, чем слова дипломатов", — заявил депутат.

Сегодня стало известно, что комитет Российского футбольного союза по этике решил наказать футболиста и дисквалифицировал его на три месяца условно. Кроме того, Безрукова оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Метки: Видео   ФК Рубин   генпрокуратура   коррупция   проверка   футбол   шутка   
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13  комментариев
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62k
dima423 Час назад
Бред, ну очевидно же шутка... тут прокуратура возбудилась, а других более важных поводов возбуждаться у нее нету? Из за беспредела мигрантов например, или проверить собственников элитных вилл или пентхаусов, на предмет обоснования доходов?
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13k
Том Сойер 21 минуту назад
Депутат Николай Новичков - му.дак, заняться видимо нечем, остальные все проблемы своих избирателей он уже решил.
Футболист Руслан Безруков - му.дак, прежде чем что-то сказать надо думать головой, а не ногами.
Итог: обоим по медальке.
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14k
Григорий Бабкин 22 минуты назад
Не, ну с такой фамилией ясно же, что клоун. Чё дое*бались к пацану?

Сдаётся мне, в точку попал. Прямо кому-то между булок клизма со скипидаром вошла. Затаскают пацана, чтобы другим неповадно было.
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20k
Голос Вселенной 37 минут назад
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345
Ли Харви Освальд 37 минут назад
РФС контора п.и.д.о.р.а.с.о.в
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7k
The Dude 42 минуты назад
Когда Аршавин в прямом эфире матч тв трогает себя за мпх, это никого не волнует, когда ведущие того же всратого матч тв допускают около-нацистские высказывания, тут тоже футбольный комитет инвалид по слуху. Но стоит футболисту пошутить, тут комитетчики раздувают свои щечки и показывают всем, насколько они важные и нужные организмы.
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6k
klop Час назад
Хрень какая-то, нашлись из-за чего возбуждаться прокуратуре.
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3k
Fiverknot Час назад
Шутить нельзя, а команде конкуренту платить премии другому клубу как стимул, чтобы победили их соперника можно, да?
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Burzum
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