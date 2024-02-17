FISHKINET
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут Девушки поделились названием своих чатиков - самоирония на высоте Девушки поделились названием своих чатиков - самоирония на высоте Нержавеющие Cybertruck начали ржаветь Нержавеющие Cybertruck начали ржаветь "Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть "Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Йоханн Петурссон – викинг-гигант Йоханн Петурссон – викинг-гигант Джоан Уиснант: девушка, которая любила музыку Джоан Уиснант: девушка, которая любила музыку Котик сломался и не понял, по каким следам ему идти Котик сломался и не понял, по каким следам ему идти 18 дизайнов, которые заслуживают награды за свою гениальность 18 дизайнов, которые заслуживают награды за свою гениальность Усатые гроссмейстеры Усатые гроссмейстеры Повелитель магических теней Йозеф Судек Повелитель магических теней Йозеф Судек Ирландский волкодав: верный друг в теле жуткого зверя Ирландский волкодав: верный друг в теле жуткого зверя В Воронеже два школьника подожгли мусорный контейнер и случайно спалили три автомобиля В Воронеже два школьника подожгли мусорный контейнер и случайно... В Муромском районе огромный зубр «пришел в гости» к местным жителям В Муромском районе огромный зубр «пришел в гости» к местным жителям Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Найдена одна из причин опозданий парней на свидания: в сети поделились принципом надевания килта Найдена одна из причин опозданий парней на свидания: в сети... В США угонщик на пикапе больше часа удирал от полиции, сбивая встречные автомобили В США угонщик на пикапе больше часа удирал от полиции, сбивая... «У меня два супруга есть»: в Башкирии покупатель поругался с продавщицей и разбил витрину магазина «У меня два супруга есть»: в Башкирии покупатель поругался с...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
17 февраля 2024 21:48
Метки: СССР   история   фото   
1734
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
532
Jimmy 8 часов назад
Аж скрип гармошки услышал... сквозь десятилетия...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Властелин 9 часов назад
Не знаю что и подумать повезло ли или нет мальчикам.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1088040



Другие посты автора
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 февраля

Популярные теги
#фото#забавно#подборка#в мире#Китай#автомобили#история#сарказм#Ynews#кошка
#животные#милота#дети#интересное#СССР#люди#машина#автомир#Россия#Вещи
#факты#Юмор#интересно#кот#природа#США#новости#Автовсячина#Спасение#дикая природа
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться