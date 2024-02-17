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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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26.
Борис Крюк и Алла Волкова на съёмочной площадке романтического шоу «Любовь с первого взгляда» 1996 год.
35.
Bзpыв в Mocкoвcкoм мeтpo. Пocлe тyшeния пoдзeмнoгo пepeхoдa нa Пyшкинcкoй плoщaди, 8 aвгycтa 2000 гoдa.
7. 8 августа 2000 года в Москве в подземном переходе на Пушкинской площади около 18.00 мск произошел взрыв — сработало безоболочное взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте. Самодельное взрывное устройство было начинено шурупами и винтами.
36.
Как установило следствие, в этот день примерно в 17.50 мск к расположенному в переходе торговому павильону номер 52 подошли двое неизвестных. Они выбрали товар, и, заявив, что им необходимо поменять валюту в ближайшем обменном пункте, оставили у палатки портфель-дипломат и полиэтиленовый пакет. После этого они выбежали из подземного перехода, через минуту прогремел взрыв, в результате которого были разрушены торговые павильоны и частично — конструкции перехода. На месте погибли семь человек, еще шесть скончались позже в больницах от полученных травм. 118 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения различной степени тяжести.
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