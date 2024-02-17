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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
17 февраля 2024 21:45
Метки: Россия   СССР   история   фото   
6656
45

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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24  комментария
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5k
Peter Griffin 14 часов назад
Это были времена,когда диагональ экрана телевизора совпадала с его весом)

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9k
mbr 4 часа назад
Девушка встала раком.
Ждёт когда вставят.

Какой еще привет?!
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8k
Владимир 7 часов назад
Все девушки без татуировок. Как же красиво это было.
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19k
Анонимный ТреZвенник 11 часов назад
У этой красотки много фоток. Это одна из немногих приличных.
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293
2023 amens 4 часа назад
Ну, так то да, одетая выглядит лучше.
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29k
Сталкер 12 часов назад
Да ладно! Прям, вот знали, что меченый будет объявлять отставку, и потому заранее фотик приготовили, ага!


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1k
рулон обоев 13 часов назад
помню гуманитарку,мне больше понравилось в большой жестяной банке типа несквика
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46
кот кузя рулон обоев 3 часа назад
Съедобного там был шоколад, остальное даже собака ела только с голодухи. Горох американский, после 3 часов варки, годен был для стрельбы из рогатки по окнам..
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5k
Fishki_surfer 13 часов назад
Комментарий к фото
>> Гумунитарка из США, начало 1990-х.

На коробке написано "Норвежский Красный Крест"
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432
boliwar 13 часов назад
Комментарий к фото
«The Тёлки»
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432
boliwar 13 часов назад
Комментарий к фото
Были только ты и я
В курорте «Евпатория»
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432
boliwar 13 часов назад
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СПАРТА?
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18k
Мистер Фикс 13 часов назад
Мы тоже получали гуманитарку...
Как и все, кто, по словам вонючего Гайдара, не вписались в рынок.
Помню консервированные сосиски в банках, ветчина типа спам...
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Юганск

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