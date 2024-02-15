Ремейк на хит "нулевых" "Такого, как Путин" в соцсетях набрал уже более 2,5 млн просмотров

Видео на своей странице ВКонтакте опубликовала студентка 3 курса Казанского Государственного института культуры Карина Нажимова. Совместно с ребятами из разных стран она записала ремикс и клип на песню «Такого как Путин»

В клипе поют и снимаются студенты казанских вузов из Конго, Южной Кореи, Азербайджана, Армении, Таджикистана и других стран.