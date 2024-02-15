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Ремейк на хит "нулевых" "Такого, как Путин" в соцсетях набрал уже более 2,5 млн просмотров

Ремейк на хит "нулевых" "Такого, как Путин" в соцсетях набрал уже более 2,5 млн просмотров

Автор:
15 февраля 2024 00:45
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Кавер   нулевые   просмотры   студенты   такого как Путин   хит   
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Российские и иностранные студенты из Казани записали кавер на песню из далекого 2002-го года «Такого, как Путин», набрали 2,5 млн просмотров и это только начало — теперь под песню про главу государства танцует молодежь не только по всей России, но и за её пределами.

Видео на своей странице ВКонтакте опубликовала студентка 3 курса Казанского Государственного института культуры Карина Нажимова. Совместно с ребятами из разных стран она записала ремикс и клип на песню «Такого как Путин»

В клипе поют и снимаются студенты казанских вузов из Конго, Южной Кореи, Азербайджана, Армении, Таджикистана и других стран.

В далеком 2002-м, когда Владимир Путин был на своем первом президентском сроке, группа «Поющие вместе» записала песню со словами "Такого как Путин". Исполнительница, судя по словам, мечтала встретить такого же надежного мужчину «как Путин». Критериев поиска четыре: "полного сил", "чтобы не пил", а также чтобы "не обижал", ну и "не убежал". Одним словом, такого, как Путин.

Песня получилась удачной и быстро ушла в народ, она транслировалась по таким ведущим радиостанциям как «Русское радио», «Динамит FM» и «Авторадио». Конечно же, её неоднократно перезаписывали. Например, в 2016-м её исполнял ансамбль "Злачное место" - струнное трио студентов консерватории тоже, кстати, из Казани.


Прошли годы и вот студенты из Казани решили перепеть хит нулевых. Ученики из шести стран собрались и записали ролик, по задумке которого «такого, как Путин» уже хотят не девушки в качестве мужа, а народы, в качестве достойного главы государства.

Ребята не подозревали, что их видео, снятое от чистого сердца и без особых затрат, обретет такую популярность — ремейк настолько зашел молодежи, что песня теперь звучит в клубах по всей стране. Вот, например, кадры из самарского клуба, где ребята отжигают под «Такого, как Путин»:

И даже в ночных клубах Лос-Анджелеса:
…Такого, как Путин, полного сил
Такого, как Путин, чтобы не пил
Такого, как Путин, чтоб не обижал
Такого, как Путин, чтоб не убежал

Автор музыки, текста и всего этого веселого мероприятия из далеких "нулевых", Александр Елин, так объяснял присутствие Владимира Владимировича в своем произведении:

Такого, как Путин“ — это трогательная история простой российской девушки, которая видит вокруг себя пьянство, грязь и подлость. Конечно, она мечтает о герое из телевизора. И кого она видит в ящике чаще всего? Правильно, Путина. Джонни Депп и Леня Ди Каприо хорошенькие, спору нет. Но они далеко и не понимают по-русски. А Владимир Владимирович — свой, то есть наш. Какая же тут может быть ирония? Я не писал песню про президента, я писал о тоскующей женской душе, обретшей идеал.

Кстати, Александр Елин является автором текстов к таким песням, как:

"Круто ты попал на тв" для "Фабрики Звезд"

"Воля и разум" группы "Ария"

"Сам ты Наташа" группы "Шпильки"

"Больше гламура" Сергея Зверева и группы "Шпильки".

И даже:

"Ксения лучше всех" - в поддержку Ксении Собчак, кандидата в президенты РФ

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Метки: Кавер   нулевые   просмотры   студенты   такого как Путин   хит   
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4  комментария
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117
Деньги Есть 2 часа назад
Стал подпевать. А потом понял, что песня женская. Интересно, если мужик споёт, могут ему гей пропаганду пришить? Там просто в клипе и мужики подпевают.
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117
Деньги Есть Час назад
Такие, как Путин - товар штучный. Сколько лет альтернативы ему на выборах найти не можем. Максимум Надеждины с Даванковыми попадаются. Так что по вопросам женитьбы, пусть планку скинут до хотения Даванкова. Ибо Путина на всех не хватит.
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KlyaksaZ
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