Экс-помощница Байдена бежала из США в Россию и просит гражданство

Бывшая помощница Байдена Тара Рид, обвинившая старину Джо в 2020-м году в домогательствах, намерена попросить президента РФ Владимира Путина предоставить ей гражданство России. По её словам, побег в Россию связан с постоянными угрозами убийства в США.
Бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид, которую в середине 90-х домогался тогдашний сенатор от штата Делавэр Джо Байден, переехала в Россию, заявила о намерении получить российское гражданство и извинилась перед россиянами за агрессивную политику США.
Все это произошло на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". С российскими государственными СМИ американка общалась несколько часов:
Я очень благодарна моим друзьям здесь в России, которые приняли меня. Я хотела бы подать заявление на получение российского гражданства и просить Владимира Путина предоставить мне его. Я не знаю, получится ли, но я буду хорошим гражданином
Эск-помощница американского лидера подчеркнула, что только в России может чувствовать себя в безопасности, и отметила, что при этом хотела бы сохранить и американское гражданство.
В феврале Тара Рид засветилась в эфире Fox News, дав интервью Такеру Карлсону относительно конфликта на Украине:
Некоторые люди говорят, что этот конфликт начался 24-го февраля 2022 года, но на самом деле он начался с «майдана» в 2014 году, когда в Киеве произошёл дирижируемый Западом госпереворот. НАТО - это не миротворческая сила, а агрессор, который вплотную подступил к границам России, а мы теперь оказываемся на грани третьей мировой войны.
Об изнасиловании "бывшим боссом" Джо Байденом, 56-летняя Тара Рид – бывшая сотрудница команды Байдена в Сенате, где он, с 1973 года по 2009 год представлял штат Делавэр, заявила в апреле 20200-го года на своей странице в Twitter.
Женщина рассказала, что в 1993 году политик прижал ее к стене в здании Сената и запустил руку ей под юбку. Как сообщает телеканал, свое заявление Рид сделала после того, как стало известно, что уступившая в 2016 году Дональду Трампу в борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке Байдена.
Представители кампании Байдена, как водится, все обвинения со стороны Рид, решительно опровергли.
Во время пресс-конференции депутат Госдумы Мария Бутина пообещала обсудить возможность предоставления Рид российского гражданства и попросить Владимира Путина “ускорить рассмотрение ее запроса на получение гражданства”.
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Баба обвинившая Трампа охраняется судом, а Трампа отдают под суд.
Вайнштейна судят, а обвинительница бидона вынуждена сбежать из США опасаясь угроз.
А старый ламповый холодильник джо, почему-то под суд не идет
Если была возможность заявить и больше 3-х месяцев молчала - значит сама хотела или ничего не было.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо