Экс-помощница Байдена бежала из США в Россию и просит гражданство

Бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид, которую в середине 90-х домогался тогдашний сенатор от штата Делавэр Джо Байден, переехала в Россию, заявила о намерении получить российское гражданство и извинилась перед россиянами за агрессивную политику США.

Все это произошло на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". С российскими государственными СМИ американка общалась несколько часов: