FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7289 постов • 1008 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Экс-помощница Байдена бежала из США в Россию и просит гражданство

Экс-помощница Байдена бежала из США в Россию и просит гражданство

Автор:
31 мая 2023 23:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Джо Байден   Путин   Россия   гражданство   паспорт рф   тара рид   
1402
2

Бывшая помощница Байдена Тара Рид, обвинившая старину Джо в 2020-м году в домогательствах, намерена попросить президента РФ Владимира Путина предоставить ей гражданство России. По её словам, побег в Россию связан с постоянными угрозами убийства в США.

Бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид, которую в середине 90-х домогался тогдашний сенатор от штата Делавэр Джо Байден, переехала в Россию, заявила о намерении получить российское гражданство и извинилась перед россиянами за агрессивную политику США.

Все это произошло на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". С российскими государственными СМИ американка общалась несколько часов:

Я очень благодарна моим друзьям здесь в России, которые приняли меня. Я хотела бы подать заявление на получение российского гражданства и просить Владимира Путина предоставить мне его. Я не знаю, получится ли, но я буду хорошим гражданином

×
×

Эск-помощница американского лидера подчеркнула, что только в России может чувствовать себя в безопасности, и отметила, что при этом хотела бы сохранить и американское гражданство.

В феврале Тара Рид засветилась в эфире Fox News, дав интервью Такеру Карлсону относительно конфликта на Украине:


Некоторые люди говорят, что этот конфликт начался 24-го февраля 2022 года, но на самом деле он начался с «майдана» в 2014 году, когда в Киеве произошёл дирижируемый Западом госпереворот. НАТО - это не миротворческая сила, а агрессор, который вплотную подступил к границам России, а мы теперь оказываемся на грани третьей мировой войны.


Об изнасиловании "бывшим боссом" Джо Байденом, 56-летняя Тара Рид – бывшая сотрудница команды Байдена в Сенате, где он, с 1973 года по 2009 год представлял штат Делавэр, заявила в апреле 20200-го года на своей странице в Twitter.


Женщина рассказала, что в 1993 году политик прижал ее к стене в здании Сената и запустил руку ей под юбку. Как сообщает телеканал, свое заявление Рид сделала после того, как стало известно, что уступившая в 2016 году Дональду Трампу в борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке Байдена.
Представители кампании Байдена, как водится, все обвинения со стороны Рид, решительно опровергли.

Во время пресс-конференции депутат Госдумы Мария Бутина пообещала обсудить возможность предоставления Рид российского гражданства и попросить Владимира Путина “ускорить рассмотрение ее запроса на получение гражданства”.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Джо Байден   Путин   Россия   гражданство   паспорт рф   тара рид   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
GROMOZEKA 2 часа назад
Какая прелестная «демократия».
Баба обвинившая Трампа охраняется судом, а Трампа отдают под суд.
Вайнштейна судят, а обвинительница бидона вынуждена сбежать из США опасаясь угроз.
А старый ламповый холодильник джо, почему-то под суд не идет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7k
newegg 10 минут назад
Пора принимать закон, ограничивающий время заявления о домогательствах 3-я месяцами.
Если была возможность заявить и больше 3-х месяцев молчала - значит сама хотела или ничего не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 15 минут назад
а гостайны продаёте или только показываете?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Света Час назад
Таки наверное наши ребята сработали. Не так уж часто американки у нас просят помощи и защиты, та ещё и такие непростые работницы политического труда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Час назад
Это какая-то неправильная Тара Рид... Вот правильная Тара Рид!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел Час назад
получение гражданства- это не Путинский вопрос . Это дело 2-3 заявлений и проблем нет. Другое дело что она хочет сотрудничать и денег- это понятно и похвально. Можно кое как её использовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−12
avedosom Час назад
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969

Заранее Вам большое человеческое спасибо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi Час назад
к нам теперь все недовольные и облажавшиеся пиндосы понаедут что ли гражданство просить, рассказывая сопливые истории про то как им там вдруг плохо жить стало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74211



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чёрный юмор

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#люди#ДТП#история#Автовсячина#шоу бизнес#СССР#природа
#интересно#автомир#интересное#Прикол#кино#позитив#дети#улыбнуло#США#маразм
#Юмор#машина#животные#аварии#авто аварии#факты#фильм#забавно#подборка#знаменитости
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться