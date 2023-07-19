FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Банки и финансы 100 постов • 71 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Банки и финансы
Банк России выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою

Банк России выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою

Автор:
19 июля 2023 08:48
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Банк России   Россия   виктор цой   интересно   коллекция   монета   
934
2
1

Банк России 18 июля 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя».

На монете номиналом 3 рубля из серебра 925-ой пробы изображён музыкант с микрофоном на фоне гитары. Слева по окружности надпись – “Виктор Цой”, а внизу даты его жизни.

Тираж выпущенной монеты — 5 тысяч штук.



Виктор Цой — советский рок-музыкант, основатель и солист группы «Кино». Кроме того, снимался в восьми кинокартинах, включая фильм «Игла». В 1990-м он погиб в автокатастрофе в Латвии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Банки и финансы"
Метки: Банк России   Россия   виктор цой   интересно   коллекция   монета   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
963
ruslan d 56 минут назад
А сколько денег она стоит ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
au3 23 минуты назад
Довольно неудачное изображение ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg Полчаса назад
давно пора было выпустить такую монету, и тиражом не менее 100 мил. штук, что бы свободно можно было купить, а не у барыг перекупов в тридорого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
dima423 Час назад
10 раз вижу эту новость, и нигде не вижу где купить ее можно или заказать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

646268



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Дождались на старость лет
Дождались на старость лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Юмор#дети#факты#драка#знаменитости#шоу бизнес#ДТП#Москва
#в мире#интересно#Россия#забавно#Ynews#фильм#новости#удивительно#Еда#спасение
#животные#люди#Прикол#кино#история#машина#США#подборка#Италия#красота
Дождались на старость лет Дождались на старость лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться