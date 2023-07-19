Банк России выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою

Банк России 18 июля 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя».
На монете номиналом 3 рубля из серебра 925-ой пробы изображён музыкант с микрофоном на фоне гитары. Слева по окружности надпись – “Виктор Цой”, а внизу даты его жизни.
Тираж выпущенной монеты — 5 тысяч штук.
Источник:
Виктор Цой — советский рок-музыкант, основатель и солист группы «Кино». Кроме того, снимался в восьми кинокартинах, включая фильм «Игла». В 1990-м он погиб в автокатастрофе в Латвии.
Источник:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста