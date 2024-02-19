Кошки и бабочки

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Бабочки – это, пожалуй, единственные насекомые, которые не вызывают у людей страха. Ведь перед красотой крыльев этих нежных существ сложно устоять.
Не могут этого сделать и кошки, пытаясь поймать странные мельтешащие создания или внимательно разглядывая на мгновение застывшее насекомое. Впрочем, интерес легко объяснить: и те, и другие прекрасны и могут претендовать на статус королев мира животных и насекомых.
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Кошка сладко спит на подоконнике в комнате. По причине лета в комнате открыта балконная дверь, а на кухне окно. И вот в окно кухни влетает бабочка и, влекомая сквозняком, держит путь в сторону балкона.
Кошка во сне УСЛЫШАЛА бабочку, далее, без всяких осматриваний и прицеливаний, последовал прыжок из положения "сплю калачиком" на середину комнаты и бабочке настал кирдык. У меня сложилось ощущение, что она и глаза то открыла в прыжке.
Впечетлила она меня такой охотой.