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Кошки и бабочки

Кошки и бабочки

Автор:
19 февраля 2024 15:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   бабочка   интерес   кошка   красота   крыло   ловля   мгновение   насекомое   фото   
1137
22

Бабочки – это, пожалуй, единственные насекомые, которые не вызывают у людей страха. Ведь перед красотой крыльев этих нежных существ сложно устоять.

Не могут этого сделать и кошки, пытаясь поймать странные мельтешащие создания или внимательно разглядывая на мгновение застывшее насекомое. Впрочем, интерес легко объяснить: и те, и другие прекрасны и могут претендовать на статус королев мира животных и насекомых.

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Метки: Животное   бабочка   интерес   кошка   красота   крыло   ловля   мгновение   насекомое   фото   
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5  комментариев
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25k
Павел Плеханов 4 часа назад
Как-то был свидетелем сцены:
Кошка сладко спит на подоконнике в комнате. По причине лета в комнате открыта балконная дверь, а на кухне окно. И вот в окно кухни влетает бабочка и, влекомая сквозняком, держит путь в сторону балкона.
Кошка во сне УСЛЫШАЛА бабочку, далее, без всяких осматриваний и прицеливаний, последовал прыжок из положения "сплю калачиком" на середину комнаты и бабочке настал кирдык. У меня сложилось ощущение, что она и глаза то открыла в прыжке.
Впечетлила она меня такой охотой.
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16k
Типа граф 2 часа назад
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6k
Lexx 3 часа назад
Эх, долго ещё до бабочек.
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13k
Karelian 4 часа назад
На фото красиво, а в жизни сожрут эту бабочку и потом полдня блюют крыльями и их покрытием.
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