Кошки и бабочки

Не могут этого сделать и кошки, пытаясь поймать странные мельтешащие создания или внимательно разглядывая на мгновение застывшее насекомое. Впрочем, интерес легко объяснить: и те, и другие прекрасны и могут претендовать на статус королев мира животных и насекомых.