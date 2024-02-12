FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2000 постов • 502 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Кот и спорт

Кот и спорт

Автор:
12 февраля 2024 16:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Спорт   гантели   занятие   кот   результат   тренажёр   тренировка   фото   хозяин   
1071
27

Коты – существа ленивые и недолгой преимущественно ночной активности предпочитают здоровый сон, продолжительность которого может достигать 20 часов в сутки.

Но когда хозяин или хозяйка постоянно на спорте или просто приводят себя в форму перед летним сезоном, то пушистые могут активно участвовать, вдохновлять, показывать пример, учить, направлять и помогать мявом и делом. И тогда быстрые положительные результаты от занятий точно гарантированы.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Животное   Спорт   гантели   занятие   кот   результат   тренажёр   тренировка   фото   хозяин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Сибиряк 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Dimon_ Полчаса назад
Комментарий к фото
скамья для жима лёжа годится и для упражнения лёж лёжа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Гомерчик 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

108770



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание пассажира в больницу
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание...
"Каждое заявление - бомба": Такер Карлсон опубликовал интервью с В.Путиным
"Каждое заявление - бомба": Такер Карлсон опубликовал интервью с В.Путиным
Набирающие популярность в сообществах
Инициативный. Автор Александр Райн
Инициативный. Автор Александр Райн
С добрым утром
С добрым утром
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#забавно#люди#история#аварии#новости#искусство#природа
#животные#Россия#факты#автомир#позитив#полиция#ДТП#авто аварии#США#кино
#Юмор#в мире#автомобили#Китай#СССР#дети#интересно#кот#Автовсячина#милота
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Чемоданное настроение Чемоданное настроение Этот неожиданный коварный сон Этот неожиданный коварный сон Пакетированная милота Пакетированная милота Лестница-кудесница для существ высшего порядка Лестница-кудесница для существ высшего порядка Просите и получите: проверенное жизненное руководство от котиков Просите и получите: проверенное жизненное руководство от котиков

На что жалуетесь?

Вернуться