Кот и спорт

Но когда хозяин или хозяйка постоянно на спорте или просто приводят себя в форму перед летним сезоном, то пушистые могут активно участвовать, вдохновлять, показывать пример, учить, направлять и помогать мявом и делом. И тогда быстрые положительные результаты от занятий точно гарантированы.