Кот и спорт

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Коты – существа ленивые и недолгой преимущественно ночной активности предпочитают здоровый сон, продолжительность которого может достигать 20 часов в сутки.
Но когда хозяин или хозяйка постоянно на спорте или просто приводят себя в форму перед летним сезоном, то пушистые могут активно участвовать, вдохновлять, показывать пример, учить, направлять и помогать мявом и делом. И тогда быстрые положительные результаты от занятий точно гарантированы.
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