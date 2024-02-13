Боец ММА из Таджикистана убил в Новосибирске женщину, её дочь и сбежал

Новосибирск потрясла жестокая трагедия. В конце декабря в городе пропали мать и её маленькая дочь. Семью искали и, наконец, нашли тело женщины, а совсем недавно - ребёнка. Обе были убиты, и в расправе над ними заподозрили выходца из Таджикистана, который был знаком с убитой женщиной.

Фарход по прозвищу "Глаз Тигра" на родине, в Таджикистане, был бойцом ММА. Потом захотел сделать карьеру в России, приехал в РФ, но со спортом что-то не складывалось. Пришлось подрабатывать в такси. Однажды он подвёз до дома женщину с маленькой девочкой, оставил пассажирке номер своего телефона и предложил ей заказывать поездки напрямую, без диспетчера. Дескать, всем так будет удобно.