Боец ММА из Таджикистана убил в Новосибирске женщину, её дочь и сбежал

Новосибирский депутат после этой истории предложил вернуть в практику смертную казнь, и первой применить её к мигранту-убийце.
Новосибирск потрясла жестокая трагедия. В конце декабря в городе пропали мать и её маленькая дочь. Семью искали и, наконец, нашли тело женщины, а совсем недавно - ребёнка. Обе были убиты, и в расправе над ними заподозрили выходца из Таджикистана, который был знаком с убитой женщиной.
Фарход по прозвищу "Глаз Тигра" на родине, в Таджикистане, был бойцом ММА. Потом захотел сделать карьеру в России, приехал в РФ, но со спортом что-то не складывалось. Пришлось подрабатывать в такси. Однажды он подвёз до дома женщину с маленькой девочкой, оставил пассажирке номер своего телефона и предложил ей заказывать поездки напрямую, без диспетчера. Дескать, всем так будет удобно.
Пассажирка несколько раз пользовалась услугами таксиста Фархода. Тот был уважительным, предупредительным. В ходе общения он узнал, что Ольга раньше жила в Казахстане, а потом решила переехать в РФ. Она купила в Новосибирске небольшую квартиру, а через некоторое время стала наследницей бабушкиного жилья в Алматы. Эту квартиру Ольга тоже хотела продать, чтобы вложить деньги в ипотеку и улучшить жилье. На оставшиеся средства она мечтала приобрести недорогое авто. Фарход, узнав о получении денег о продаже бабушкиной жилплощади, встретил Ольгу и даже помог ей купить машину, а потом женщина пропала вместе с дочерью.
Тревогу забили родственники из Казахстана, которые не могли дозвониться до получившей 2,2 миллиона рублей Ольги. В причастности к их исчезновению заподозрили того самого новоиспеченного «друга семьи» Фархода Рахимзаде. Поиск мужчины показал, что он уже успел перебраться в Казахстан и был задержан при попытке перехода через границу в Узбекистан. Конечной целью бойца ММА был родной Таджикистан.
Подозреваемый признался в убийстве женщины и её дочери. Тело Ольги обнаружили первым в Тугучинском районе Новосибирска, а труп маленькой девочки нашли лишь недавно 8 февраля в другом месте — между Хилокским рынком и селом Толмачево.
"Девочку искали в том районе три дня. Точное место, где он ее спрятал, удалось вычислить по геолокации с телефона. Отследили, где он останавливался и стоял дольше всего. Место, где он ее спрятал — там очень много снега. Оперативники все это перерыли, рыли снег буквально руками, чтобы ее найти, потому что техника могла сработать грубо. Сегодня, 12 февраля, должны сделать тест ДНК, чтобы понять, она это или нет. Экспертизу о причинах смерти тоже еще не делали. Но, конечно, нам понятно, что скорее всего это дочка", - рассказывают знакомые убитой.
Сам убийца пока находится в СИЗО в Казахстане. После выполнения всех документационных формальностей его экстрадируют в Новосибирск.
На фоне убийства 39-летней женщины и её 5-летней дочери депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев выступил за смертную казнь Яковлев считает, что таких уродов, как педофилы, детоубийцы, террористы прощать нельзя.
Источник:
- Полицейский застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному обвинению
- 12 редких фотографий американских преступников прошлого
- В Подмосковье задержали экс-футболиста, пытками выбивавшего чужой долг
- "Никакой связи с сериалом нет!": в МВД прокомментировали убийство 15-летнего юноши бандой несовершеннолетних
- В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание"