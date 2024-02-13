FISHKINET
Сообщество Криминал 2670 постов • 373 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Боец ММА из Таджикистана убил в Новосибирске женщину, её дочь и сбежал

Боец ММА из Таджикистана убил в Новосибирске женщину, её дочь и сбежал

Автор:
13 февраля 2024 11:40
Сообщество : Криминал
Метки: Глаз Тигра   Новосибирск   боец ММА   двойное убийство   криминал   полиция   
1318
6

Новосибирский депутат после этой истории предложил вернуть в практику смертную казнь, и первой применить её к мигранту-убийце.

Новосибирск потрясла жестокая трагедия. В конце декабря в городе пропали мать и её маленькая дочь. Семью искали и, наконец, нашли тело женщины, а совсем недавно - ребёнка. Обе были убиты, и в расправе над ними заподозрили выходца из Таджикистана, который был знаком с убитой женщиной.


Фарход по прозвищу "Глаз Тигра" на родине, в Таджикистане, был бойцом ММА. Потом захотел сделать карьеру в России, приехал в РФ, но со спортом что-то не складывалось. Пришлось подрабатывать в такси. Однажды он подвёз до дома женщину с маленькой девочкой, оставил пассажирке номер своего телефона и предложил ей заказывать поездки напрямую, без диспетчера. Дескать, всем так будет удобно.


×
×

Пассажирка несколько раз пользовалась услугами таксиста Фархода. Тот был уважительным, предупредительным. В ходе общения он узнал, что Ольга раньше жила в Казахстане, а потом решила переехать в РФ. Она купила в Новосибирске небольшую квартиру, а через некоторое время стала наследницей бабушкиного жилья в Алматы. Эту квартиру Ольга тоже хотела продать, чтобы вложить деньги в ипотеку и улучшить жилье. На оставшиеся средства она мечтала приобрести недорогое авто. Фарход, узнав о получении денег о продаже бабушкиной жилплощади, встретил Ольгу и даже помог ей купить машину, а потом женщина пропала вместе с дочерью.


Тревогу забили родственники из Казахстана, которые не могли дозвониться до получившей 2,2 миллиона рублей Ольги. В причастности к их исчезновению заподозрили того самого новоиспеченного «друга семьи» Фархода Рахимзаде. Поиск мужчины показал, что он уже успел перебраться в Казахстан и был задержан при попытке перехода через границу в Узбекистан. Конечной целью бойца ММА был родной Таджикистан.


Подозреваемый признался в убийстве женщины и её дочери. Тело Ольги обнаружили первым в Тугучинском районе Новосибирска, а труп маленькой девочки нашли лишь недавно 8 февраля в другом месте — между Хилокским рынком и селом Толмачево.


"Девочку искали в том районе три дня. Точное место, где он ее спрятал, удалось вычислить по геолокации с телефона. Отследили, где он останавливался и стоял дольше всего. Место, где он ее спрятал — там очень много снега. Оперативники все это перерыли, рыли снег буквально руками, чтобы ее найти, потому что техника могла сработать грубо. Сегодня, 12 февраля, должны сделать тест ДНК, чтобы понять, она это или нет. Экспертизу о причинах смерти тоже еще не делали. Но, конечно, нам понятно, что скорее всего это дочка", - рассказывают знакомые убитой.



Сам убийца пока находится в СИЗО в Казахстане. После выполнения всех документационных формальностей его экстрадируют в Новосибирск.


На фоне убийства 39-летней женщины и её 5-летней дочери депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев выступил за смертную казнь Яковлев считает, что таких уродов, как педофилы, детоубийцы, террористы прощать нельзя.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Глаз Тигра   Новосибирск   боец ММА   двойное убийство   криминал   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Владимир 49 минут назад
Убил? Заплатил своей жизнью! Задолбали эти содержанки на балансе. И убийств станет заметно меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
859
Андрей Граф 3 минуты назад
хватит этих тварей пускать в Россию, особенно таджиков и азеров, это не люди, это говно вонючие, скоро всех их мочить будет тварей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий 8 минут назад
Развели животных, а теперь не знают что с ними делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 10 минут назад
Его на родине всем селом бы сначала оттрахали а потом сожгли,тут он такой ответственности не почуял,тварь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Макарыч 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex Полчаса назад
Сколько раз говорили, НИКОГДА не имейте НИКАКИХ дел с черножопыми. 99% потенциальные убийцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Shtoppi Полчаса назад
трусливый уё_ок! это не мужчина - это гнусное, убогое существо и убийца заведомо слабых. просто бесхребетный, моральный урод! таких только в расход!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130
r3mba4 Shtoppi 5 минут назад
Никогда их не мерьте по себе. Они другие. Другое воспитание, другой менталитет. Это путин всё надеется вылепить из них людей. Но они чхали на него и собираются в диаспоры. Не хотят терять свою самоидентичность. Продолжая размахивать своими тряпками флагами на чужой земле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rom 40 минут назад
Не надо с разными фарходами начинать обещние просто.... такими вот. И вечно они какие то там из ММА... только всё отношение к настоящим спортсменам портят. Создают образ, так сказать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Garpia121 43 минуты назад
А зачем его лицо заблюрили? Если вина доказана, все должны знать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Dima 46 минут назад
сколько должно погибнуть граждан РФ, что бы всем стало ясно, что с этими черножопымилюбитялямиослов разговаривать бесполезно!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
сеньор Леонсио 46 минут назад
По факту люди на такое не способны, явно это какое то бешеное животное, таких усыплять надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GMN 47 минут назад
В Новосибирском СИЗО швабры есть???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
392k
Алексей 55 минут назад
давно пора вернуть смертную казнь. не зачем таким мразям воздух портить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

219724



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах
Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев подпалила стопку ЛГБТ-литературы*
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев...
Набирающие популярность в сообществах
Цветаева и Прокофьев: две очень разные судьбы талантливых людей, которые вернулись в Россию из эмиграции
Цветаева и Прокофьев: две очень разные судьбы талантливых людей, которые вернулись в...
Римляне использовали мочу для стирки белья и чистки зубов
Римляне использовали мочу для стирки белья и чистки зубов
Зачем отдавать ребенка на плавание
Зачем отдавать ребенка на плавание
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Встречали таких?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#забавно#ДТП#авто аварии#интересное#история#новости#фильм
#животные#машина#в мире#люди#интересно#Россия#Китай#полиция#США#Еда
#Прикол#автомобили#факты#аварии#позитив#кот#Реакция#кино#собака#нападение
Xiaomi показала интерьер своего электромобиля SU7 (6 фото + видео) Xiaomi показала интерьер своего электромобиля SU7 (6 фото + видео) В Подмосковье задержали экс-футболиста, пытками выбивавшего чужой долг В Подмосковье задержали экс-футболиста, пытками выбивавшего чужой долг В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание" В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание" "Никакой связи с сериалом нет!": в МВД прокомментировали убийство 15-летнего юноши бандой несовершеннолетних "Никакой связи с сериалом нет!": в МВД прокомментировали убийство 15-летнего юноши бандой... Полицейский застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному обвинению Полицейский застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному обвинению 25 преступников, которых "выдала" случайная деталь 25 преступников, которых "выдала" случайная деталь

На что жалуетесь?

Вернуться