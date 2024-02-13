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Гольфстрим может исчезнуть уже в 2025 году

Гольфстрим может исчезнуть уже в 2025 году

Автор:
13 февраля 2024 08:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гольфстрим   исследование   катастрофа   климат   коллапс   течение   
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По мнению экспертов, таяние ледников способно в ближайшие несколько лет остановить Гольфстрим - течение, приносящее тепло в Северное полушарие. Без этого дополнительного источника тепла Северной Америке и Европе грозит серьёзное похолодание.

Резкое прекращение течений в Атлантическом океане становится всё более вероятным. Компьютерное моделирование показывает, что уже в ближайшем будущем наступит переломный момент.

Авторы исследования из Утрехтского университета в Нидерландах не знают, когда именно произойдет коллапс, хотя в предыдущем исследовании его предсказывали уже в 2025 году.

"Мы приближаемся к коллапсу, но не можем назвать точный момент, - сказал ведущий автор исследования Рене ван Вестен, климатолог и океанограф из Утрехтского университета. - Мы движемся к переломному моменту. Всё зависит от темпов изменения климата, которые мы, человечество, провоцируем".

Гольфстрим является частью гораздо более обширной системы течений, называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОЦ). Именно она переносит тёплую воду у поверхности океана на север - из тропиков в северное полушарие.

Когда тёплые воды достигают Европы и Великобритании, а также восточного побережья США, они отдают тепло и замерзают. При образовании льда в океанской воде остается соль. Она становится плотнее, опускается глубже и снова уносится на юг.

В конце концов, вода поднимается к поверхности и нагревается в процессе, называемом апвеллингом, завершая цикл.

AMOЦ приносит достаточно тепла в северное полушарие, и без неё большая часть Европы могла бы замёрзнуть.

Двигатель этого процесса находится у берегов Гренландии, где по мере таяния льдов, вызванного изменением климата, в Северную Атлантику поступает всё больше пресной воды, которая замедляет движение.

В ходе компьютерного моделирования исследователям удалось рассчитать ослабление океанической циркуляции.

Согласно полученным результатам, климат в Европе будет охлаждаться примерно на 1°C за десятилетие, а в некоторых регионах - на 3°C.

Помимо похолодания в Северном полушарии, коллапс приведёт к ещё большему потеплению в Южном полушарии, изменению глобального режима осадков и уничтожению тропических лесов Амазонки. Это может привести к нехватке продовольствия и воды во всём мире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гольфстрим   исследование   катастрофа   климат   коллапс   течение   
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13  комментариев
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
пусть сопли поморозят
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6k
Lexx 3 минуты назад
Ух, я прям так переживаю за пиндосию и её жополизов, что кушать не могу.
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15k
Ivan 20 минут назад
Там как раз про это...


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7k
Alex 37 минут назад
пусть попрыгают, для согревания )
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38k
koleos72 46 минут назад
Эти учёные - на х.ю верчёные! Сначала всемирное потепление обещали, потом капец озоновому слою, парниковый эффект, сейчас похолодание! И за всё бабки получают! Удобно устроились, что ни пи..здани- бабосики получи! Как депутаты!
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31
Dima 52 минуты назад
а что Жириновский по этому поводу говорил?
писец к ним по тихоньку надвигается!
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4k
Отвратительный Мужик Час назад
Ледоколы весьма к месту.
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25k
Анатолий Соколов 2 часа назад
эти "учёные" вначале должны простейшую физику выучить ... тёплые течения на поверхности от тёплого экватора к холодным полюсам будут всегда, пока светит солнце ...
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279
Алексей Куликов Анатолий Соколов 50 минут назад
Они говорят, что пресная вода не опустится на дно. Что приведёт к остановке течения.
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325
Желание враг мудрости Анатолий Соколов 3 минуты назад
"для этого пресная вода должна "
Океанография наверно самая молодая дисциплина из научных, если можно так выразиться. То что открыли в 60е полностью изменило парадигму восприятия планеты и природы. Поэтому возможно и не должна. Там(в океане) абсолютно все не так, как нам рассказывают в школах. Более того все очень стремительно происходит и возможны изменения, там где по обычному мышлению(без изучения океана) кажется незыблемым.
Не спроста в СССР создавали научный флот(всякие "Гагарины" например).
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