Гольфстрим может исчезнуть уже в 2025 году

"Мы приближаемся к коллапсу, но не можем назвать точный момент, - сказал ведущий автор исследования Рене ван Вестен, климатолог и океанограф из Утрехтского университета. - Мы движемся к переломному моменту. Всё зависит от темпов изменения климата, которые мы, человечество, провоцируем".

Гольфстрим является частью гораздо более обширной системы течений, называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОЦ). Именно она переносит тёплую воду у поверхности океана на север - из тропиков в северное полушарие.

Когда тёплые воды достигают Европы и Великобритании, а также восточного побережья США, они отдают тепло и замерзают. При образовании льда в океанской воде остается соль. Она становится плотнее, опускается глубже и снова уносится на юг.

В конце концов, вода поднимается к поверхности и нагревается в процессе, называемом апвеллингом, завершая цикл.