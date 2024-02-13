Гольфстрим может исчезнуть уже в 2025 году

По мнению экспертов, таяние ледников способно в ближайшие несколько лет остановить Гольфстрим - течение, приносящее тепло в Северное полушарие. Без этого дополнительного источника тепла Северной Америке и Европе грозит серьёзное похолодание.
Резкое прекращение течений в Атлантическом океане становится всё более вероятным. Компьютерное моделирование показывает, что уже в ближайшем будущем наступит переломный момент.
Авторы исследования из Утрехтского университета в Нидерландах не знают, когда именно произойдет коллапс, хотя в предыдущем исследовании его предсказывали уже в 2025 году.
"Мы приближаемся к коллапсу, но не можем назвать точный момент, - сказал ведущий автор исследования Рене ван Вестен, климатолог и океанограф из Утрехтского университета. - Мы движемся к переломному моменту. Всё зависит от темпов изменения климата, которые мы, человечество, провоцируем".
Гольфстрим является частью гораздо более обширной системы течений, называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОЦ). Именно она переносит тёплую воду у поверхности океана на север - из тропиков в северное полушарие.
Когда тёплые воды достигают Европы и Великобритании, а также восточного побережья США, они отдают тепло и замерзают. При образовании льда в океанской воде остается соль. Она становится плотнее, опускается глубже и снова уносится на юг.
В конце концов, вода поднимается к поверхности и нагревается в процессе, называемом апвеллингом, завершая цикл.
AMOЦ приносит достаточно тепла в северное полушарие, и без неё большая часть Европы могла бы замёрзнуть.
Двигатель этого процесса находится у берегов Гренландии, где по мере таяния льдов, вызванного изменением климата, в Северную Атлантику поступает всё больше пресной воды, которая замедляет движение.
В ходе компьютерного моделирования исследователям удалось рассчитать ослабление океанической циркуляции.
Согласно полученным результатам, климат в Европе будет охлаждаться примерно на 1°C за десятилетие, а в некоторых регионах - на 3°C.
Помимо похолодания в Северном полушарии, коллапс приведёт к ещё большему потеплению в Южном полушарии, изменению глобального режима осадков и уничтожению тропических лесов Амазонки. Это может привести к нехватке продовольствия и воды во всём мире.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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писец к ним по тихоньку надвигается!
ибо если бы пресная вода не перемешивалась с солёной - то из-за сезонного образования/таяния льда на полюсах вся вода на поверхности была бы пресной.
Океанография наверно самая молодая дисциплина из научных, если можно так выразиться. То что открыли в 60е полностью изменило парадигму восприятия планеты и природы. Поэтому возможно и не должна. Там(в океане) абсолютно все не так, как нам рассказывают в школах. Более того все очень стремительно происходит и возможны изменения, там где по обычному мышлению(без изучения океана) кажется незыблемым.
Не спроста в СССР создавали научный флот(всякие "Гагарины" например).