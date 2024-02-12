В Китае запустили эффектный фейерверк

Созданы «противопожарные» АКБ, которые тушат сами себя при возгорании (видео)

Мини-поезд для урожая на поле в Китае

Незваный гость разогнал пожилых картёжниц

Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки

Мощный взрыв сжиженного газа в Китае попал на видео

В Китае пешеходов, идущих на красный свет, опрыскивают водой