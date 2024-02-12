В Китае запустили эффектный фейерверк

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Житель Поднебесной, отмечающий наступление Нового Года, запечатлел запуск крупного пиротехнического изделия.
Один из мужчин отправил в небеса целую бочку, которая после непродолжительного зрелищного полёта, горящим пеплом обрушилась на головы пешеходов и на припаркованные у обочины дороги транспортные средства.
Впрочем, празднества были омрачены пожарами, возникшими по вине любителей пиротехнических изделий в разных частях Китая.
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