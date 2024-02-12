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В Китае запустили эффектный фейерверк

В Китае запустили эффектный фейерверк

Автор:
12 февраля 2024 08:36
Метки: Видео   Китай   Новый год   в мире   китайский новый год   фейерверк   
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Житель Поднебесной, отмечающий наступление Нового Года, запечатлел запуск крупного пиротехнического изделия.

Один из мужчин отправил в небеса целую бочку, которая после непродолжительного зрелищного полёта, горящим пеплом обрушилась на головы пешеходов и на припаркованные у обочины дороги транспортные средства.

Впрочем, празднества были омрачены пожарами, возникшими по вине любителей пиротехнических изделий в разных частях Китая.

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Метки: Видео   Китай   Новый год   в мире   китайский новый год   фейерверк   
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1  комментарий
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Павел 14 минут назад
А потом виновников пожаров, примотав к табурету, к которому привязаны праздничные ракеты, отправить в свободный полёт!
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