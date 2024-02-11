Зоозащитники требуют заменить фигуры лошадей на каруселях

Они утверждают, что это способствует эксплуатации животных и вместо лошадок советуют кататься на тракторах.
Короче, у экоактивистов из организации PETA новый бзик, они взялись за крупнейших производителей каруселей в Европе и США. Обвиняют их в использовании на каруселях фигур лошадок, а это значит, что детки с детства привыкают к варварской эксплуатации животных. И когда вырастают с такими душевными травмами, то начинают считать, что кататься на лошадях это нормально. В общем, фу такими быть.
Они составили письмо с требованиями немедленно заменить лошадей на радуги, трактора и прочие "объекты, прославляющие человеческие достижения" и отправили его производителям в США, Великобритании и Нидерландах .
«Было бы чудесно, если бы на ярмарочных площадях Великобритании фигурки в форме животных заменили транспортными средствами, такими как автомобили, одноколесные велосипеды, тракторы, самолеты, ракеты и бульдозеры, или более причудливыми конструкциями, такими как падающие звезды, радуги или метлы», — отметила представитель организации PETA.
Закономерно, что активистов отправили куда подальше с их заскоками.
«PETA — фанатичные безумцы. В своем безрадостном мире они ставят животных выше людей», — заявил британский политик Найджел Фарадж, а его коллега Алисия Кирнс призвала активистов «вспомнить, что есть такая вещь, как воображение».
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Фигуры лошадей на каруселях заменить зоозащитниками
поработать они не хотят?
Не, не годится на трактора и самолеты. Они же углеродный след оставляют в огромных количествах и вредят экологии в логике тех же зеленых.
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Думаю, что на трактора на посадят - зелёные запротестуют. Трактор делает много выбросов в атмосферу - это символ неэкологичности. Думаю, что по требованию либеральной западной общественности, белых мужиков гетеросексуальной наружности поставят на колени и будут на их спинах детей катать. По ихнему - по западному.