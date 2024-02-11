FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7576 постов • 3085 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Зоозащитники требуют заменить фигуры лошадей на каруселях

Зоозащитники требуют заменить фигуры лошадей на каруселях

Автор:
11 февраля 2024 09:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: США   активисты   дети   зоозащитники   карусели   лошади   
885
3

Они утверждают, что это способствует эксплуатации животных и вместо лошадок советуют кататься на тракторах.

Короче, у экоактивистов из организации PETA новый бзик, они взялись за крупнейших производителей каруселей в Европе и США. Обвиняют их в использовании на каруселях фигур лошадок, а это значит, что детки с детства привыкают к варварской эксплуатации животных. И когда вырастают с такими душевными травмами, то начинают считать, что кататься на лошадях это нормально. В общем, фу такими быть.


Они составили письмо с требованиями немедленно заменить лошадей на радуги, трактора и прочие "объекты, прославляющие человеческие достижения" и отправили его производителям в США, Великобритании и Нидерландах .


«Было бы чудесно, если бы на ярмарочных площадях Великобритании фигурки в форме животных заменили транспортными средствами, такими как автомобили, одноколесные велосипеды, тракторы, самолеты, ракеты и бульдозеры, или более причудливыми конструкциями, такими как падающие звезды, радуги или метлы», — отметила представитель организации PETA.


Закономерно, что активистов отправили куда подальше с их заскоками.

«PETA — фанатичные безумцы. В своем безрадостном мире они ставят животных выше людей», — заявил британский политик Найджел Фарадж, а его коллега Алисия Кирнс призвала активистов «вспомнить, что есть такая вещь, как воображение».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: США   активисты   дети   зоозащитники   карусели   лошади   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
917
FreelancerND Час назад
Надо фигуры поменять на фигуры зоозащитниц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
58k
Мойша Минуту назад
Не нравятся лошадки на каруселях - вставайте сами вместо лошадок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
вася васильев 3 минуты назад
Видимо умственная неполноценность обязательный атрибут активистов))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
r.a.t. 5 минут назад
Поддерживаю!
Фигуры лошадей на каруселях заменить зоозащитниками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
998
Ивановец 17 минут назад
Настоящий зоозащитник=веган, а веганы не получают в связи с отказом от мяса ряд необходимых витаминов и микроэлементов. Оттого и угнетенная мозговая деятельность, и, как следствие- такие бредовые заявления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Aleksandr 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 18 минут назад
Требую запретить зоошизу, под маской зоозащитников!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Slonyash 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей 24 минуты назад
да [мат]а ли они уже..
поработать они не хотят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Руслан Полчаса назад
«Было бы чудесно, если бы на ярмарочных площадях Великобритании фигурки в форме животных заменили транспортными средствами, такими как автомобили, одноколесные велосипеды, тракторы, самолеты, ракеты и бульдозеры»…
Не, не годится на трактора и самолеты. Они же углеродный след оставляют в огромных количествах и вредят экологии в логике тех же зеленых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
442
Алекс Янгель Полчаса назад
Может просто пластмассовые жопы из переработанного пластика , Для нового прочтения фразы "Сидеть на жопе ровно"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
831
Казак Полчаса назад
Когда коту делать нечего, он... ну вы поняли)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
616
3zo672nyb9t0 Полчаса назад
Упоротые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Элек Мек 39 минут назад
Зоозащитницы срочно нуждаются в лоботомии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 40 минут назад
"... советуют кататься на тракторах".
----------------
Думаю, что на трактора на посадят - зелёные запротестуют. Трактор делает много выбросов в атмосферу - это символ неэкологичности. Думаю, что по требованию либеральной западной общественности, белых мужиков гетеросексуальной наружности поставят на колени и будут на их спинах детей катать. По ихнему - по западному.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Юр21 41 минуту назад
Только принудительный труд и психиатрическое лечение тут смогут хоть как то улучшить состояние пациентов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137k
parallax 47 минут назад
Зоошизам надо запретить пользоваться вакцинами, ибо последние проверяются на стерильность при помощи крови мечехвостов, которую у них нагло забирают не спросив разрешения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
zloykoyot 56 минут назад
Надо на этих долбообов натравить долбообов из зелёных. Какие нахер трактора/самолёты? Они природу губят выхлопом и много ещё чем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
623
Stekr 57 минут назад
Что это получится - эксплуатация тракторов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Ден Stekr 37 минут назад
Tractor live matter))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 58 минут назад
Согласен. Работы - непочатый край. Опять же, с оленями у Санты давно пора что-то решать. А в скольких созвездиях эксплуатируется образ животных?! А как было бы изящно и безобидно: "Созвездие Шкафа" или "Созвездие Гаража".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр Час назад
Сумасшедшим нет покоя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98691



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по которым берут на работу в Disney
«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по...
В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару
В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару
Набирающие популярность в сообществах
Советские часы, которые можно было носить на шее - как кулоны. А что, красиво!
Советские часы, которые можно было носить на шее - как кулоны. А что, красиво!
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к повреждениям (видео)
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#машина#природа#СССР#Спорт#Волгоград#соцсети#аварии#Китай
#фото#автомир#в мире#Россия#Автовсячина#Реакция#ДТП#США#дети#люди
#забавно#Юмор#Прикол#интересно#подборка#история#Мемы#футбол#Еда#позитив
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил В США воспитательницы устроили бойцовский клуб в детском саду В США воспитательницы устроили бойцовский клуб в детском саду Ребёнка вырвало прямо во время поцелуя с лошадью Ребёнка вырвало прямо во время поцелуя с лошадью Развод по-калифорнийский: пожизненные выплаты жене и отдельные алименты на детей Развод по-калифорнийский: пожизненные выплаты жене и отдельные алименты на детей Девочка провела 10 лет запертой в комнате Девочка провела 10 лет запертой в комнате Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного

На что жалуетесь?

Вернуться