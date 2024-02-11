Зоозащитники требуют заменить фигуры лошадей на каруселях

Они составили письмо с требованиями немедленно заменить лошадей на радуги, трактора и прочие "объекты, прославляющие человеческие достижения" и отправили его производителям в США, Великобритании и Нидерландах .



«Было бы чудесно, если бы на ярмарочных площадях Великобритании фигурки в форме животных заменили транспортными средствами, такими как автомобили, одноколесные велосипеды, тракторы, самолеты, ракеты и бульдозеры, или более причудливыми конструкциями, такими как падающие звезды, радуги или метлы», — отметила представитель организации PETA.

