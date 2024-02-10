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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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14.
Опытный образец автомобиля Москвич 2142 изготовленный экспериментальным цехом УКЭР в декабре 1991 г
17.
Происшествие в гостинице «Центральная». Москва, 1998 год.
Семейная пара из Якутии заперлась в гостинице «Центральная» с требованием повысить зарплату, а заодно выдать им квартиру. В противном случае они угрожали поджечь гостиницу.
43.
Конечно не 90-е, но красота!!! Сочи 1988 год, автор фото Карл де Кейзер. Прошлое фото вы активно обсуждали))
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а вокруг озера неплохой парк сделали.