Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим

Поводом для разъяснений Верховного суда России стало дело истца Алексея Мангушева из Ульяновска, который после расставания с девушкой потребовал через суд вернуть подарок, а также потраченные на ремонт её квартиры и покупку бытовой техники деньги.





Алексей проиграл в первой инстанции, но не сдался, через некоторое время выиграв апелляцию — в его пользу было решено взыскать 96 тысяч рублей. Апелляция сочла, что Мангушев мог не знать, что передает телефон возлюбленной и помогает ей с ремонтом безвозмездно. Однако кассация это решение отменило полностью.