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Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим

Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим

Автор:
10 февраля 2024 18:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Верховный Суд   возврат   неосновательное обогащение   подарок   разъяснение   расставание   
2105
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Подарки, как пояснили в ВС РФ, можно вернуть только при наличии договора или соглашения. Но их, естественно, в отношениях никто заключает.

Поводом для разъяснений Верховного суда России стало дело истца Алексея Мангушева из Ульяновска, который после расставания с девушкой потребовал через суд вернуть подарок, а также потраченные на ремонт её квартиры и покупку бытовой техники деньги.


Алексей проиграл в первой инстанции, но не сдался, через некоторое время выиграв апелляцию — в его пользу было решено взыскать 96 тысяч рублей. Апелляция сочла, что Мангушев мог не знать, что передает телефон возлюбленной и помогает ей с ремонтом безвозмездно. Однако кассация это решение отменило полностью.

Отмечается, что Мангушев обвинял свою бывшую пассию Шарафутдинову Альмиру в неосновательном обогащении (ст. 1109 ГК РФ). Позже к иску присоединилась его мать, которая заявила, что подаренный девушке телефон iPhone 12 Pro Max ранее принадлежал ей. Женщина потребовала от ответчицы 450 тысяч рублей.


Однако ВС РФ поддержал решение кассационного суда, объяснив, что подарки не означают наличие гражданско-правовых обязательств.

"Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем", — заключили в Верховном суде.

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Метки: Верховный Суд   возврат   неосновательное обогащение   подарок   разъяснение   расставание   
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12  комментариев
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10k
Zhora 2 часа назад
С одной стороны, требовать назад то, что подарил - это как-то не по-мужски. А с другой - есть такая категория девушек, у которых единственная цель - это вытягивание денег из мужчины. И такие как только видят, что вытянуть ничего больше не получится - отношения сразу прекращаются, и ищется другой "спонсор" (а то и несколько параллельных). Так что каждый подобный случай индивидуален.
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153
aleksey090 15 минут назад
Верховный суд с их зарплатой далек о реалии людей. Одно дело когда люди живут годами вместе и прошел долгий срок что делает устаревание вещей (ремонта или телефона) не имеет смысла из-за естественного обесценивания (износа). Но есть и аферистки люблю не могу и все все все, а потом извини не получилось, а в итоге у нее новый ремонт или драгоценностей, а у него много кредитов. Актуально было бы соизмеримость давности подарков и их ценности.
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4k
Руслан Час назад
Ну если чисто теоретически рассуждать. Ежели чеки есть у человека, то как другому обосновать, что это ему подарили? Телефон, к примеру. Скажет собственник вещи, что дал попользоваться временно и просит обратно. Изымите, мол, иначе можно квалифицировать, как кражу, не?
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46k
Alex Ivanov 2 часа назад
Ну ремонт и бытовую технику при наличии чеков и выписок ещё реально вернуть, а вот золото и шубы)))) даже не надейтесь лошары)
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4k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Дорого он поипался.
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9k
Бритва 2 часа назад
за ранее возвращённое ,надеюсь ,не привлекут
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13k
Григорий Бабкин 2 часа назад

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