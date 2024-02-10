Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим

Подарки, как пояснили в ВС РФ, можно вернуть только при наличии договора или соглашения. Но их, естественно, в отношениях никто заключает.
Поводом для разъяснений Верховного суда России стало дело истца Алексея Мангушева из Ульяновска, который после расставания с девушкой потребовал через суд вернуть подарок, а также потраченные на ремонт её квартиры и покупку бытовой техники деньги.
Алексей проиграл в первой инстанции, но не сдался, через некоторое время выиграв апелляцию — в его пользу было решено взыскать 96 тысяч рублей. Апелляция сочла, что Мангушев мог не знать, что передает телефон возлюбленной и помогает ей с ремонтом безвозмездно. Однако кассация это решение отменило полностью.
Отмечается, что Мангушев обвинял свою бывшую пассию Шарафутдинову Альмиру в неосновательном обогащении (ст. 1109 ГК РФ). Позже к иску присоединилась его мать, которая заявила, что подаренный девушке телефон iPhone 12 Pro Max ранее принадлежал ей. Женщина потребовала от ответчицы 450 тысяч рублей.
Однако ВС РФ поддержал решение кассационного суда, объяснив, что подарки не означают наличие гражданско-правовых обязательств.
"Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем", — заключили в Верховном суде.
Источник:
- 150+ идей, что подарить девочке на 15 лет
- Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали
- Самые удивительные вещи этой недели, которые нашлись на AliExpress
- Конор Макгрегор подарил повару часы Rolex, но его обвинили в жадности
- Необычные обычные подарки к НГ
Не хочешь дарить -сразу не дари, а то какая-то мерзость получается.
Нотариус тут лишний.
В безнравственное время живем.