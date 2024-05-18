В США успешно проводят проект по засеву облаков

Ну что, любители теории заговоров, усаживайтесь по удобнее.
В начале апреля в местных СМИ проскользнула весьма интересная новость. В Сан-Франциско в ходе эксперимента по солнечной геоинженерии в атмосферу были введены «кристаллы соли», отражающие солнечный свет.
О проекте не было широко объявлено, «чтобы избежать негативной реакции общественности». Этот эксперимент мог привести к появлению более ярких облаков, отражающих солнечный свет. В ходе эксперимента в воздух выбрасываются микроскопические частицы соли, и секретность, окружающая сроки его проведения, застала врасплох даже некоторых экспертов.
«Хотя эксперимент соответствует всем текущим нормативным требованиям, существует явная необходимость пересмотреть, как должна выглядеть нормативная база в мире, где проводятся эксперименты по модификации солнечной радиации», — сказал Шучи Талати, исполнительный директор Альянса за справедливое обсуждение солнечной геоинженерии.
Американские ученые предполагают, что создание подобных облаков позволит существенно снизить температуру на планете. Если вы вдруг забыли за майскими снегами, то у нас как бы глобальное потепление на планете бушует.
Подобные эксперименты вызывают споры, поскольку широкое использование таких технологий может непонятным образом изменить погодные условия и потенциально ограничить продуктивность рыболовства и ферм. О ходе этого мероприятия писали в New York Times, и то только после того как проект запустили в реализацию.
Через неделю после этого на австралийском ТВ подтвердили проведение операции по засеиванию облаков «кристаллами соли» и сообщают о недовольстве населения, которое связывает действия «по спасению планеты от глобального потепления» над Тасманией с произошедшим на следующий день наводнением.
Теперь же телеканал ABC рассказывает, что на западе США осуществляются уже 42 проекта по засеву облаков. Ожидается, что в скором будущем объём программ "посева облаков" будет и дальше расти.
А теперь пара новостей, совершенно никак не связанных с «засевом облаков».
Серия наводнений охватила регион Ломбардия в Италии — местные СМИ. Самые пострадавшие к этому моменту города региона — Милан, Монца и Джессате.
Ну а тем временем вслед за севером Италии наводнения добрались до Франции. На видео пока наиболее пострадавший от ливней французский кантон Буле-Мозель близ границы со Швейцарией.
Власти департамента Мозель, расположенного на северо-востоке Франции, объявили красный уровень опасности на фоне наводнений сразу в нескольких городах. Проливные дожди, обрушившиеся на регион с вечера четверга, уже нанесли серьезный ущерб инфраструктуре. По данным префектуры, «пострадало около 177 муниципалитетов».
«Мы столкнулись с драматической ситуацией, которая в чем-то даже историческая, потому что то, что мы наблюдали последние несколько лет, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы пережили минувшей ночью и этим утром», — отметил мэр Мозеля.
Еще в трех департаментах Франции объявлен «оранжевый» уровень опасности».
А это привет вам из солнечной Саудовской Аравии. Там немного подтопило двухмиллионную провинцию Асир. У саудитов в этом году дожди, как в Англии, — обычное явление.
К чему это, собственно, я веду? Да ни к чему, совпадение это всё и не более. Наверно.
Источник:
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Кстати, а куда делись ужасные озоновые дыры которые угрожали жизни всех людей???
Ах да....они испарились сразу как определенная компания стала монополистом по выпуску правильных фреонов или хладоагентов.
в ядре каждой третьей градины этот "кристаллик соли"
попытка сделать "отражающую" поверхность на кипящем бульоне питающей тучки из порошка это дополнительный материал, помимо природного мусора атмосферы, для скапливания молекул воды вокруг этих объектов
а так как они подразумевают барьер для лучей солнца - получаем дополнительный нагрев и более быстрый восходящий поток, который собирая на (блестящую соль) себя "водичку" устремляется в "холодильник" верхних слоёв атмосферы
в итоге падает на голову совсем не круглой формы кусок многослойной льдины диаметром под 14 и более сантиметров
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Так это как раз наоборот противники теории заговоров должны садиться поудобней и внимать. Сторонники уже давно всё это "знают"
Ну я если серьёзно, то странно верить в то, что заговоров не существует. Они были, есть и будут. Просто в осознании того, что заговоры существуют, не надо доходить до абсурда. Как это, например, было с вакцинами от ковида. "Заговор" был конечно. Только это было всего лишь желание продать побольше да подороже, а не желание всех убить под злобный хохот доктора Зло.
В данном же случае, мы имеем дело с тупыми зелёными идиотами, которых используют, чтобы опять же "погреть руки" на зелёном идиотизме. В школе они учились плохо, по причине врождённой тупости, поэтому им можно впарить любую чухню. Странно, что им сначала не предложили сгонять облака в кучу винтами вертолётов, чтобы отражением солнечных лучей бороться с глобальным потеплением... Наверное это не принесёт столько бабла, как засевание облаков всякой заразой.