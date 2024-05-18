В США успешно проводят проект по засеву облаков

В начале апреля в местных СМИ проскользнула весьма интересная новость. В Сан-Франциско в ходе эксперимента по солнечной геоинженерии в атмосферу были введены «кристаллы соли», отражающие солнечный свет.

О проекте не было широко объявлено, «чтобы избежать негативной реакции общественности». Этот эксперимент мог привести к появлению более ярких облаков, отражающих солнечный свет. В ходе эксперимента в воздух выбрасываются микроскопические частицы соли, и секретность, окружающая сроки его проведения, застала врасплох даже некоторых экспертов.