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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
07 февраля 2024 21:43
Метки: СССР   история   фото   
747
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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Михаил 10 минут назад
Такую страну просрали.
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