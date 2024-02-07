25 беспощадных нарядов невысокой моды

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Говорят, на вкус и цвет товарища нет. Но ведь у этих, прости господи, дизайнеров должно оставаться хоть какое-то чувство меры! Нет. Похоже, о таком они не слышали.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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