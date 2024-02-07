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25 беспощадных нарядов невысокой моды

25 беспощадных нарядов невысокой моды

Автор:
07 февраля 2024 13:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   горе-дизайн   дизайн одежды   женская одежда   невысокая мода   нелепые наряды   худшие наряды   
3614
26

Говорят, на вкус и цвет товарища нет. Но ведь у этих, прости господи, дизайнеров должно оставаться хоть какое-то чувство меры! Нет. Похоже, о таком они не слышали.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-дизайн   дизайн одежды   женская одежда   невысокая мода   нелепые наряды   худшие наряды   
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17  комментариев
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872
Maxim Russo 3 часа назад
3. Для торжественных мероприятий в райском саду
Не хватает изумруда с ж@пы Ивлиевой!
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1k
Катрин 5 минут назад
как это развидеть?:)
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35k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
А здесь чем не угодили? Красиво вроде.Про киску понял.
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590
Геннадий Хамидулин Час назад
Спасибо! Посмеялся.
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9k
Vалѣнтиныч 2 часа назад
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Красиво... Но, сука , неоправданно дорого!
Ладно , ладно... С НДС? Скидки на опт? Тётка в стоимость входит? Другие размеры бюста?
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9k
Vалѣнтиныч 2 часа назад
Комментарий к фото
Мы в детском саду так рейтузы надевали.
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9k
Vалѣнтиныч 2 часа назад
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Боюсь представить, вдруг язык высунет...
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9k
Vалѣнтиныч 2 часа назад
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Очки снять, губы помыть, пупок нарисовать... Ну, может и сойдёт под водочку.
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9k
Vалѣнтиныч 2 часа назад
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Вау!!! Какая фантазия!
Привязать тюбик с горчицей к причинному месту и сделать вид, что кончил!?!
Сюжет продаю для порностудий.
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9k
Vалѣнтиныч 2 часа назад
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Простите , сразу не въехал, что это манекен...
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9k
Vалѣнтиныч 2 часа назад
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Против "насисьника" ничего не имею, но с фигурой возникают вопросы...
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20k
anpetrof 2 часа назад
Слова не нужны
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10k
Garpia121 3 часа назад
На фоне бодипозитива особенно "шикарно" выглядит.
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2k
Alex 3 часа назад
Комментарий к фото
А точно на шахматную фигуру? Скорее похоже на два презерватива, один на другом...
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2k
Вадим Курбатов 3 часа назад
8 и 16 вроде ничего, вполне годно)
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