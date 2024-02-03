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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
03 февраля 2024 21:57
Метки: СССР   история   фото   
472
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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10  комментариев
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23k
Слепой Пью 4 часа назад
А водителя ЗИЛка штрафовать надо немедленно - прям на "зебре" машину припарковал!
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11k
JeanLuk 2 часа назад
Комментарий к фото
Пустая улица, а запарковаться надо на переходе
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58k
Мойша 3 часа назад
Комментарий к фото
Был лет пять назад - в кафешке разруха полная.
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43k
Per aspĕra ad astra 3 часа назад
Комментарий к фото
Это Минск на третьем фото.
Справа дом, где жил Ли Харви Освальд с 1960 по 1962 гг.
Виден балкон над аркой, где Освальд сфотографировался с Мариной летом 1961 года.

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58k
Мойша 3 часа назад
Комментарий к фото
У меня в детстве была такая заправка кровати...
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11k
Борис Карабанов 4 часа назад
Да, как сейчас помню, в СССР, просыпаешься на такой кровати, на красивом постельном белье в деревне у бабушки, встаёшь, потягиваешься, открываешь ПЛАСТОКНО и вдыхаешь полной грудью чудный деревенский воздух. Школоте не понять!

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