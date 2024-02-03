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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
03 февраля 2024 21:39
Метки: СССР   актёры   кино   фото   
237
49

Сегодня подборка фотографий актеров, актрис и режиссёров.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   актёры   кино   фото   
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4  комментария
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12k
Света 48 минут назад
У Даля на этом фото больше игры, чем у современных актёров во всём фильме! Гений.
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19k
Александр Николаевич 56 минут назад
Спасибо. Хорошая подборка. Располагает к добрым воспоминаниям. Когда было кино. Актёры как родные...
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11k
Борис Карабанов Час назад
Как подумаешь, что почти никого уже из этих людей нет в живых...
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