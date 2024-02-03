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Сегодня подборка фотографий актеров, актрис и режиссёров.
Интересного вам просмотра!
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9.
Александр Иншаков, Алла Сурикова и Андрей Миронов на съёмках фильма «Человек с бульвара Капуцинов».
10.
Владимир Высоцкий на "Лесном концерте",под Сосново на озере Лампушка, Ленинградской области июль 1972
19.
Семен Фарада, Екатерина Васильева, Валентин Гафт и Леонид Филатов во время записи передачи "Кинопанорама", 1982 год.
25.
Людмила Гурченко, Евгений Евстигнеев, Светлана Пономарева, Наталья Назарова и Станислав Соколов на съемках к\ф «Любимая женщина механика Гаврилова», 1981
39.
Александр Роу, Тамара Носова, Ольга и Татьяна Юкины на съёмках фильма-сказки «Королевство кривых зеркал».
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