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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
03 февраля 2024 21:33
Метки: Россия   СССР   история   фото   
1020
39

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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5  комментариев
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2k
Звёздный странник 2 часа назад
Комментарий к фото
Школьницы и студентки 90-х...
Смотришь и действительно видишь школьниц и студенток.
Школьницы и студентки 2020-х...
Смотришь и видишь каких-то эскортниц.
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3k
Бомбардир Полчаса назад
Комментарий к фото
Там уже не ходят трамваи. Кольцо на Большой Октябрьской...
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2k
Звёздный странник Час назад
За фотки с Джеки Чаном - ТВЁРДЫЙ ЛАЙК!
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391
iskra Час назад
Мдяя.. Девушки из 90-х.. Встречаю иногда. Время - безжалостная сволочь..
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2k
Звёздный странник 2 часа назад
Комментарий к фото
Песня "Ах, как хочется вернуться...", ностальгия, слёзы из глаз и Юрий Стоянов - всё, что осталось от "Городка".
А ведь песня до сих пор актуальна...
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