Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
3.
Девушка на международной выставке «Мотоциклы, велосипеды и мотороллеры». Москва, 23 апреля 1998 года.
4.
Премия "ТЭФИ" передаче "Городок".
5.
Спецназ налоговой полиции задержал группу торговцев, подозреваемых в незаконной продаже автомобилей. 1998 год.
13.
Юрий Никулин, 1991 год
15.
Джеки Чан с поклонниками в Москве, 16 октября 2000 года.
16.
17.
Награждать победителей пришли девушки из группы "Стрелки", которые спели свою новую песню "Нелюбовь".
18.
21.
11 июня 1993 года на площади у центрального входа в ГЦКЗ «Россия» состоялась официальная церемония открытия «Площади Звезд» в Москве.
24.
На съёмках фильма «Ширли-мырли». Россия, 1995 год.
25.
Источник:
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Смотришь и действительно видишь школьниц и студенток.
Школьницы и студентки 2020-х...
Смотришь и видишь каких-то эскортниц.
А ведь песня до сих пор актуальна...