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Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...
Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.
Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
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http://photoship.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=89:osetiya&Itemid=184&ysclid=ls54ujiml8581678351http://photoship.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=89:osetiya&Itemid=184&ysclid=ls54ujiml8581678351
Фото публикуется впервые.
"За Сталинград! За Победу!". 2(3) февраля 1943 года.