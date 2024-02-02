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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
02 февраля 2024 21:44
Метки: СССР   история   фото   
577
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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10  комментариев
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389
iskra 2 часа назад
Вспомнил ЗиЛ. Всплакнул. Хорошие были машины,довелось поездить..
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4k
Aleks 20 минут назад
Теплоход Осетия был еще при СССР, когда никто даже представить не мог что будет такая хрень дальше. Порт приписки был Измаил, Украина.
http://photoship.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=89:osetiya&Itemid=184&ysclid=ls54ujiml8581678351http://photoship.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=89:osetiya&Itemid=184&ysclid=ls54ujiml8581678351
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
1978 год.
Фото публикуется впервые.
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78k
Viktor 2 часа назад
Ахеджакова?

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389
iskra 2 часа назад
Землянику с молоком помню. Это было типа как приз за 6-8 часов сбора в лесу,лазя на карачках,замотавшись в штормовку и обмазавшись ДЭТой. Повзрослев пробовал заменить клубникой со сливками или с мороженым. Не то.
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
11. Катамараны на Новопятигорском озере напрокат... чувствовал себя не менее, чем адмиралом!
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11k
Борис Карабанов 3 часа назад
Станционный буфет (ресторан). Импровизированный "банкет".
"За Сталинград! За Победу!". 2(3) февраля 1943 года.
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