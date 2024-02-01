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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
01 февраля 2024 21:46
Метки: СССР   история   фото   
497
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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9  комментариев
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386
Иван Час назад
Конченный подонок будет верещать о молодости. Тут речь о справедливости. Точка!
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11k
Борис Карабанов Полчаса назад
Саратов. Студенты медицинского института в минуты досуга. 1947 год.
Фото публикуется впервые.
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19k
Александр Николаевич Час назад
Спасибо. Душевно.
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19k
Александр Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Знакомые орешки, но моя мама чаще готовила вот такие грибочки (и даже потом, когда я стал взрослым, присылала почтой). ,..дорогая моя мамочка...
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19k
Александр Николаевич 2 часа назад
Комментарий к фото
Мать честная, мои первые джинсы. ГДР ~1982 г.
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258
2023 2 часа назад
Джинсы "Супер Периус" )) у меня в детстве были такие. Вьетнамцы у себя в общаге шили на продажу, каждому по мерке, а не просто так. Классные были штаны, я их много лет таскал, пока не вытерлись совсем уже до лохмотьев ))
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26k
ЦСКА 2 часа назад
Сегодня в иных красках заиграла версия, что в авиакатастрофе унесший жизни Саманты Смит и её отца, виноват вовсе не пилот....
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Юганск

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