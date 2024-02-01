Почему шмели любят кошек

Дарвин, в своей книге "Происхождение видов" в третьей главе приводит удивительный пример межвидовых взаимоотношений. Этот пример крайне важен для понимания как связей между видами, так и того, насколько бывает трудно представить себе все последствия вмешательства в эти отношения.
Трудно вообразить себе животных более далеких друг от друга, чем кошка и шмель. Между тем скрепляющие их связи, пусть на первый взгляд незаметные, так тесны, что если затронуть их, то последствия могут быть невероятно многочисленны и значительны. Мыши, утверждает Дарвин, — одни из главных врагов шмелей, пожирающие их личинок и разрушающие их гнезда. С другой стороны, как всем известно, мыши — излюбленная добыча кошек. Одним из следствий этого факта является то, что вблизи тех деревень, в которых больше кошек, обнаруживается меньше мышей и больше шмелей. Пока все ясно? Хорошо, продолжим.
Шмели — главные опылители для многих растительных видов, и общеизвестно, что чем больше и лучше опыляются цветки, тем больше семян производит растение. От количества и качества семян зависит большее или меньшее число насекомых, которые, в свою очередь, являются основным кормом для многочисленных популяций птиц. Так продолжать несколько часов кряду, добавляя все новые группы существ: бактерии, грибы, злаки, рептилии, как в стихотворении о доме кторый построил Джек, в котором нанизывают одно событие на другое. Экологические отношения, на которые обращает наше внимание Дарвин, свидетельствуют о существовании связей гораздо более сложных, чем предполагалось. Отношения достаточно сложные, чтобы соединить все со всем в единую живую сеть.
На эту тему есть знаменитый сюжет, впервые рассказанный немецкими биологами Эрнстом Геккелем и Карлом Фогтом. Его смысл в том, что судьба Англии, по-видимому, зависит от кошек. Кошки, питаясь мышами, увеличивают шансы на выживание шмелей, которые, в свою очередь, опыляют клевер, которым затем кормятся мясные коровы, дающие мясо британским морякам, что позволяет британскому флоту, который, как мы знаем, является опорой империи, поддерживать свою мощь.
Хаксли, развивая эту шутку, добавлял, что подлинной силой империи были не сами кошки, а непобедимая любовь к ним английских старых дев, благодаря которой популяция этих животных оставалась столь многочисленной. Как бы то ни было, в основе этой шутки лежит простая истина, что все живые виды так или иначе связаны друг с другом некоторыми отношениями, явными или скрытыми, и непосредственное воздействие на какой-то отдельный вид или даже простое изменение среды его обитания может иметь совершенно неожиданные результаты. Дарвин говорит нам, что прогнозировать конечные последствия любого изменения в этих отношениях так же «безнадежно», как подбрасывать горсть опилок в ветреный день и пытаться предсказать, куда упадет каждая из частиц. История полна попыток изменить численность популяции или активность отдельных видов. Попыток, почти всегда заканчивавшихся неудачей.
Источник:
- Кошка в лукошке
- Нью-Дели обстреливают из пушек, чтобы спасти город
- Кот, который готов к любым трудностям
- Шаловливые лапки на страницах истории
- Пара открыла приют для кошек за 35 млн рублей
Сидит Старик, чай пьёт. Не пустой пьёт молоком белит. Летит мимо Сова.
Здорово, говорит, друг!
А Старик ей:
Ты, Сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца хоронишься, людей сторонишься, какой я тебе друг!
Рассердилась Сова.
Ладно же, говорит, старый! Не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей ловить, сам лови.
А Старик:
Вишь, чем пугать вздумала! Утекай, пока цела.
Улетела Сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит.
Ночь пришла. На Стариковом лугу мыши в норах свистят-перекликаются:
Погляди-ка, кума, не летит ли Сова отчаянная голова, уши торчком, нос крючком?
Мышь Мыши в ответ:
Не видать Совы, не слыхать Совы. Нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье.
Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали.
А Сова из дупла:
Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы худа не вышло: мыши-то, говорят, на охоту пошли.
А пускай идут, говорит Старик. Чай, мыши не волки, не зарежут тёлки.
Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнёзда ищут, землю роют, шмелей ловят.
А Сова из дупла:
Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло: все шмели твои разлетелись.
А пускай летят, говорит Старик. Что от них толку: ни мёду, ни воску, волдыри только.
Стоит на лугу клевер кормовистый, головой к земле виснет, а шмели гудят, с луга прочь летят, на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок не носят.
А Сова из дупла:
Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло: не пришлось бы тебе самому цветень с цветка на цветок разносить.
И ветер разнесёт, говорит Старик, а сам в затылке скребёт.
По лугу ветер гуляет, цветень наземь сыплет. Не попадает цветень с цветка на цветок, не родится клевер на лугу; не по нраву это Старику.
А Сова из дупла:
Хо-хо-хо, Старик! Корова твоя мычит, клеверу просит, трава, слышь, без клеверу что каша без масла.
Молчит Старик, ничего не говорит.
Была Корова с клевера здорова, стала Корова тощать, стала молока сбавлять; пойло лижет, а молоко всё жиже да жиже.
А Сова из дупла:
Хо-хо-хо, Старик! Говорила я тебе: придёшь ко мне кланяться.
Старик бранится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит. Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнёзда ищут. Шмели на чужих лугах гуляют, а на Стариков луг и не заглядывают. Клевер на лугу не родится. Корова без клеверу тощает. Молока у Коровы мало. Вот и чай белить Старику нечем стало. Нечем стало Старику чай белить пошёл Старик Сове кланяться:
Уж ты, Совушка-вдовушка, меня из беды выручай, нечем стало мне, старому, белить чай.
А Сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп.
То-то, говорит, старый. Дружно не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь, мне-то легко без твоих мышей?
Простила Сова Старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей пугать. Сова полетела мышей ловить. Мыши со страху попрятались в норы. Шмели загудели над лугом, принялись с цветка на цветок летать. Клевер красный стал на лугу наливаться. Корова пошла на луг клевер жевать. Молока у Коровы много. Стал Старик молоком чай белить, чай белить Сову хвалить, к себе в гости звать, уваживать.
В. Бианки "Сова".