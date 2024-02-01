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10 фотографий, которые показывают знаменитые картины в очень непривычном свете

10 фотографий, которые показывают знаменитые картины в очень непривычном свете

Автор:
01 февраля 2024 08:48
Сообщество : Искусство
Метки: в непривычном свете   искусство   картины   факты   фото   художник   
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Попробую удивить вас фотографиями, находящимися «за пределами рамы» известных картин, которые покажут их с интересной стороны.

Вы наверняка слышали гипотезу о том, что знаменитые произведения живописи имеют свой легендарный статус по большей части не из-за художественных особенностей, а из-за истории создания, личности автора и связанных с полотнами мифов, историй или даже злоключений. То есть, часто важна не сама картина, а её контекст.

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Великая настенная роспись находится в трапезной комнате доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.

Так называемый «Атенеумский портрет» 1796 года американского художника Гилберта Стюарта получился настолько удачным, что оказался увековечен крайне надёжным способом, несмотря на свою незаконченность.

Картина, чьё официальное название «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга», имеет внушительные размеры: 3,79 на 4,53 метра.

Сверхпопулярной стала именно эта композиция, хотя тут точно было из кого выбрать.

Среди них: «Брак в Кане Галилейской» Паоло Веронезе, а также «Пасторальный концерт» и «Мужчина с перчаткой» Тициана. И вообще посмотрите, насколько это большой зал. Но назван он, разумеется, в честь одной конкретной картины размером 76х53 см.

Его бессмертный шедевр в оригинале оказался размером с фотокарточку. Всего 24 на 33 сантиметра.

Звезда Смерти, которая наполовину пуста/наполнена? На самом деле, здесь изображена Земля на третий день библейского Сотворения мира.

Для хранения масштабных «Кувшинок» кисти классика импрессионизма в 1927 году здание оранжереи было переделано под картинную галерею (Музей Оранжери). На государственные деньги, между прочим!

На верхнем фото французский живописец в своей домашней студии рисует одну из картин цикла в 1920 году. Его взгляд как бы говорит: «Власти Парижа, заберите это куда-нибудь, я уже хочу начать новую».

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Метки: в непривычном свете   искусство   картины   факты   фото   художник   
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Lehoia 40 минут назад
Ну, так-то и у нас есть гигантоманы-Явление Христа народу -пять с половиной на семь с половиной метров!
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