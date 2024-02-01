10 фотографий, которые показывают знаменитые картины в очень непривычном свете

Для хранения масштабных «Кувшинок» кисти классика импрессионизма в 1927 году здание оранжереи было переделано под картинную галерею (Музей Оранжери). На государственные деньги, между прочим!

На верхнем фото французский живописец в своей домашней студии рисует одну из картин цикла в 1920 году. Его взгляд как бы говорит: «Власти Парижа, заберите это куда-нибудь, я уже хочу начать новую».