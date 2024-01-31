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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
31 января 2024 21:47
Метки: СССР   история   фото   
314
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 42 минуты назад
Как-то всегда немного перекос в сторону 60-80-х, а в периоде 20-50-е всегда некий пробел. Это естественно, потому что фотографий 60-80-х в домашних архивах гораздо больше. Попытаюсь немного восполнять эту недостачу.
1949 год. Первомайская демонстрация. Фото публикуется впервые.

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