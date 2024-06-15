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Робота-убийцу борщевика разработали в Курске

Робота-убийцу борщевика разработали в Курске

Автор:
15 июня 2024 06:51
Сообщество : Наука
Метки: Курск   борщевик   борщевик сосновского   наука   робот   ученые   
847
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Борщевик похож на укроп-переросток, вырастает до 3 м в высоту и очень токсичен. Любое прикосновение к нему вызывает ожоги, а пыльца является сильным аллергеном.

С ядовитым растением обычно борются с помощью пестицидов и механически. Проблема еще и в том, что борщевик Сосновского чрезвычайно плодовит и очень живуч. Если срезанное растение оперативно не уничтожить, то семена вызревают и все равно попадают в землю.


Вот и решили курские ученые подключиться к этой борьбе с опасным сорняком.

Разработали новую технологию уничтожения с СВЧ-излучением. Команда регионального центра нанотехнологий Юго-Западного государственного университета создала автономного робота, который с помощью встроенного технического зрения может самостоятельно анализировать предстоящий фронт работ и вычислять зловредного борщевика.


Если предстоит работа в районе с плохим интернетом, то в таком случае робот обращается к своим собственным базам данных и отличает вредителя от полезных растений. Ну а сама технология уничтожения борщевика заключается в его облучении СВЧ.


Генератор микроволн устанавливают на роботизированный комплекс с гусеничным шасси, который работает под управлением оператора. На настоящий момент изготовлен прототип роботизированного комплекса и проведен ряд полевых испытаний для оценки его эффективности, об этом сообщили в пресс-службе ЮЗГУ.


Сейчас ученые работают над сокращением времени микроволнового воздействия, чтобы увеличить продуктивность. В планах — усовершенствовать робота до полной автономной работы без контроля оператора.

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Метки: Курск   борщевик   борщевик сосновского   наука   робот   ученые   
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4  комментария
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62k
hpgjzsorqzo4 7 минут назад
Кто то решил бабла срубить по легкому. Неужели реально кто то верит что с помощью этой игрушки можно справиться с этим монстром ?
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9k
perekrestok 40 секунд назад
новая вариация как за чужие миллионы разработать способ забивать гвозди микроскопом! На участке каждый у себя запросто может борщевик уничтожить! А в общих местах и на обочинах проще один раз опрыскать и победить как борщевик так и одуванчики.
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777
Игорь 11 минут назад
Кошмарное растение! В горах нечто похожее есть - неопалимая купена или ясенец. Ожоги такие же при прикосновении, а летом вокруг растения образуются выделения, и если поднести спичку происходит воспламенение.
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151k
parallax 24 минуты назад
Эффективней было бы подключить насекомых поедающих эту дрянь.
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