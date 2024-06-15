Робота-убийцу борщевика разработали в Курске

Борщевик похож на укроп-переросток, вырастает до 3 м в высоту и очень токсичен. Любое прикосновение к нему вызывает ожоги, а пыльца является сильным аллергеном.
С ядовитым растением обычно борются с помощью пестицидов и механически. Проблема еще и в том, что борщевик Сосновского чрезвычайно плодовит и очень живуч. Если срезанное растение оперативно не уничтожить, то семена вызревают и все равно попадают в землю.
Вот и решили курские ученые подключиться к этой борьбе с опасным сорняком.
Разработали новую технологию уничтожения с СВЧ-излучением. Команда регионального центра нанотехнологий Юго-Западного государственного университета создала автономного робота, который с помощью встроенного технического зрения может самостоятельно анализировать предстоящий фронт работ и вычислять зловредного борщевика.
Если предстоит работа в районе с плохим интернетом, то в таком случае робот обращается к своим собственным базам данных и отличает вредителя от полезных растений. Ну а сама технология уничтожения борщевика заключается в его облучении СВЧ.
Генератор микроволн устанавливают на роботизированный комплекс с гусеничным шасси, который работает под управлением оператора. На настоящий момент изготовлен прототип роботизированного комплекса и проведен ряд полевых испытаний для оценки его эффективности, об этом сообщили в пресс-службе ЮЗГУ.
Сейчас ученые работают над сокращением времени микроволнового воздействия, чтобы увеличить продуктивность. В планах — усовершенствовать робота до полной автономной работы без контроля оператора.
Источник:
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