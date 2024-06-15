Робота-убийцу борщевика разработали в Курске

С ядовитым растением обычно борются с помощью пестицидов и механически. Проблема еще и в том, что борщевик Сосновского чрезвычайно плодовит и очень живуч. Если срезанное растение оперативно не уничтожить, то семена вызревают и все равно попадают в землю.

Вот и решили курские ученые подключиться к этой борьбе с опасным сорняком.