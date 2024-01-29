9 «супергероев» из реального мира и их уникальные способности

Герои этой подборки будто сошли со страниц комикса об Институте Ксавьера и Людях Икс. Казалось бы, они обычные люди — но при этом способны на подвиги, о которых большФактыинство из нас даже не мечтает. И все благодаря уникальным талантам и способностям, которые даже наука не всегда может объяснить.
В 2013 году британский художник Стивен Уилтшир попал в заголовки газет после того, как на основе одного 20-минутного полета на вертолете создал подробный шестиметровый рисунок горизонта Нью-Йорка площадью около 800 кв. км. У него, безусловно, какая-то сверхчеловеческая память — шутка ли, запомнить пейзаж до мельчайшей детали с одного просмотра. Сейчас Стивену Уилтширу 49 лет, его способности активно изучают неврологи, а сам он удостоен множества наград. В настоящее время он является членом Ордена Британской империи за свои творческие достижения.
Дэниелу Кишу удалили глаза из-за ракового заболевания в возрасте всего 13 месяцев. Однако это не помешало уроженцу Калифорнии заниматься такими видами спорта, как катание на горных велосипедах по дикой природе и походы по Исландии. Как? Киш делает щелчки языком, чтобы понять, что его окружает, подобно тому, как летучие мыши используют эхолокацию, — этот навык он называет «перцептивной мобильностью». Он даже основал организацию World Access for the Blind, цель которой — научить слепых детей пользоваться эхолокацией, чтобы ориентироваться в окружающей среде.
Марилу Хеннер, 71-летняя женщина из Иллинойса, обладает редкой способностью, настолько сверхчеловеческой, что она была зафиксирована менее 100 раз в истории человечества. В частности, она обладает автобиографической памятью — Highly Superior Autobiographical Memory, или HSAM, которая, как полагают ученые, может быть обусловлена увеличенными височными долями. Благодаря этой сверхспособности Хеннер помнит практически все детали своей жизни, вплоть до даты и времени. С 1971 года Хеннер работает актрисой, она получила пять номинаций на «Золотой глобус» за роль Элейн О'Коннор в ситкоме «Такси». Что-то подсказывает нам, что у нее никогда не было проблем с запоминанием реплик.
Большинство людей считают марафон невероятным подвигом на выносливость, но для Дина Карназеса это лишь разминка. Начав заниматься бегом на длинные дистанции еще в детском саду, сейчас 61-летний мужчина известен своими ультрамарафонскими достижениями, среди которых 560 км за 80 часов 44 минуты без сна, марафон по всем 50 штатам США за 50 дней и пробег 5000 км от Диснейленда до Нью-Йорка всего за 75 дней. Нельзя сбрасывать со счетов психическую стойкость и тренировочную этику Карназеса, но ученые обнаружили, что его организм имеет, похоже, безграничный лактатный порог. Это порог анаэробного обмена — уровень нагрузки, при котором молочная кислота вырабатывается быстрее, чем успевает утилизироваться. В этой точке лактат начинает стремительно расти вверх. В результате мышцы Карназеса никогда не устают.
Вим Хоф — голландский спортсмен-экстремал, чья «суперсила» может поспорить с силой комиксового злодея Мистера Фриза. У Хофа повышенная устойчивость к холоду, благодаря которой он установил такие рекорды, как плавание на 58 метров подо льдом, 44 минуты в условиях полного контакта тела со льдом и самый быстрый полумарафон босиком по снегу (2:16:34). Спортсмен утверждает, что его способности обусловлены уникальным режимом тренировок под названием «Метод Вима Хофа», но ученых это не убеждает. Более того, Хоф неоднократно становился объектом споров после того, как несколько человек погибли, пробуя его методы. Ученые предполагают, что способность Хофа выдерживать низкие температуры, смертельные для большинства людей, связана с врожденной генетической особенностью: он вырабатывает больше тепла, чем другие. Почему они так считают?
У Хофа есть брат-близнец, который, несмотря на обычный образ жизни, также может переносить сильный холод.
Из-за заболевания, известного как синдром Марфана, 46-летний испанский актер имеет преувеличенно стройное телосложение с длинными, тонкими конечностями и пальцами. При росте 201 см он весит всего 56 кг. Результат? Ботет сделал успешную карьеру, играя уникальных персонажей-монстров на экране и сцене, от Слендермена до чудовища Франкенштейна. Он также сыграл инопланетянина в сериале «Звездный путь» и упыря в «Игре престолов».
Эластигёрл может оказаться не такой уж и особенной. Дэниел Браунинг Смит, 44-летний житель штата Миссисипи — вот настоящая фантастика. Обладатель титула «Самый гибкий человек в истории», Смит установил семь мировых рекордов, включая самое быстрое залезание в завязанную смирительную рубашку: две минуты восемь секунд.
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Своей суперспособностью Смит обязан редкому заболеванию — синдрому Элерса-Данлоса, генной вариации, которая изменяет процесс переработки организмом белка коллагена, что приводит к чрезмерной гибкости и рыхлости суставов. Профессиональный акробат способен поворачивать туловище на 180 градусов, за что получил прозвище «Резиновый мальчик».
Многие сочтут способности вьетнамского фермера Тая Нгока сверхспособностями, но он, конечно, так не считает. С тех пор как в 1973 году Нгок заболел лихорадкой, он не может заснуть, посещает множество врачей, но все равно проводит ночи за обработкой почвы, чтобы не скучать. Кроме разочарования, у него нет никаких симптомов, связанных с бессонницей. Его бессонница может быть результатом посттравматического стрессового расстройства, полученного во время войны во Вьетнаме.
Ален Робер — французский спортсмен-экстремал, известный тем, что взбирается на небоскребы без страховочных тросов и специального снаряжения. Несмотря на частые столкновения с властями из-за своих подвигов, Робер забирался на такие известные достопримечательности, как Эйфелева башня, башни-близнецы Петронас и Сирс-Тауэр. Его самое высокое восхождение на сегодняшний день — башня Бурдж-Халифа, возвышающаяся на 828 метров над Дубаем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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