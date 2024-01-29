9 «супергероев» из реального мира и их уникальные способности

Вим Хоф — голландский спортсмен-экстремал, чья «суперсила» может поспорить с силой комиксового злодея Мистера Фриза. У Хофа повышенная устойчивость к холоду, благодаря которой он установил такие рекорды, как плавание на 58 метров подо льдом, 44 минуты в условиях полного контакта тела со льдом и самый быстрый полумарафон босиком по снегу (2:16:34). Спортсмен утверждает, что его способности обусловлены уникальным режимом тренировок под названием «Метод Вима Хофа», но ученых это не убеждает. Более того, Хоф неоднократно становился объектом споров после того, как несколько человек погибли, пробуя его методы. Ученые предполагают, что способность Хофа выдерживать низкие температуры, смертельные для большинства людей, связана с врожденной генетической особенностью: он вырабатывает больше тепла, чем другие. Почему они так считают?

У Хофа есть брат-близнец, который, несмотря на обычный образ жизни, также может переносить сильный холод.