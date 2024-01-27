Семизначный гонорар Тома Холланда от Marvel по ошибке чуть не достался Тому...Холландеру

“Я поехал навестить своего друга, который работал в театре в Англии. Я самодовольно сидел в зале, только что отыграв шоу на BBC за 30 000 долларов ... наступил перерыв, я проверил свою электронную почту и получил письмо от агентства, в котором говорилось: ‘Квитанция об оплате первого кассового бонуса за ‘Мстителей " ”.

Холландер подумал про себя: “Не думаю, что я в ”Мстителях"", - но вместо этого открыл электронное письмо, предназначенное Холланду.

“Это была потрясающая сумма”, - сказал Холландер. “Это была не его зарплата. Это был его первый кассовый бонус. Не весь кассовый бонус, а первый. И это было больше денег, чем я когда-либо [видел]. Это была семизначная сумма ”.





Обидно, досадно, но что поделаешь, пришлось указать на ошибку отправителю, и квитанцию переправили другому Тому.







