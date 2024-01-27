FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8509 постов • 904 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Семизначный гонорар Тома Холланда от Marvel по ошибке чуть не достался Тому...Холландеру

Семизначный гонорар Тома Холланда от Marvel по ошибке чуть не достался Тому...Холландеру

Автор:
27 января 2024 12:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Том Холланд   Том Холландер   бухгалтеры   гонорары звезд   марвел   шоу бизнес   
3104
1
3

Представляете, как дурно стало бухгалтеру, совершившему эту ошибку?

Дело в том, что в мире кино есть два Тома с очень похожими фамилиями. Один Холланд другой Холландер. Внешне они совершенно разные, но кто же в бухгалтерии Marvel будет запоминать всех этих актеров в лицо.

Холландер играл в «Гордость и предубеждение», «Пираты Карибского моря», «Миссия невыполнима», а за «Ночного администратора» даже получил BAFTA Award.

Холланд звездит в "Человеке-пауке" изображая Питера Паркера, в "Мстителях".

Так вот, в одном из интервью Холландер поделился грустной историей.

Я поехал навестить своего друга, который работал в театре в Англии. Я самодовольно сидел в зале, только что отыграв шоу на BBC за 30 000 долларов ... наступил перерыв, я проверил свою электронную почту и получил письмо от агентства, в котором говорилось: ‘Квитанция об оплате первого кассового бонуса за ‘Мстителей " ”.

Холландер подумал про себя: “Не думаю, что я в ”Мстителях"", - но вместо этого открыл электронное письмо, предназначенное Холланду.

Это была потрясающая сумма”, - сказал Холландер. “Это была не его зарплата. Это был его первый кассовый бонус. Не весь кассовый бонус, а первый. И это было больше денег, чем я когда-либо [видел]. Это была семизначная сумма ”.


Обидно, досадно, но что поделаешь, пришлось указать на ошибку отправителю, и квитанцию переправили другому Тому.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Том Холланд   Том Холландер   бухгалтеры   гонорары звезд   марвел   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Rhino Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−5
1k
Александер Час назад
1. Это кто такие?
2. Воооооооооот на столько по....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97515



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Колючка Эббота. Россияне придумывают мемы про Техасскую народную республику
Колючка Эббота. Россияне придумывают мемы про Техасскую народную республику
«Сколько раз вы его ножом ударили?»: в Москве задержали напавшего на соседа по подъезду мигранта
«Сколько раз вы его ножом ударили?»: в Москве задержали напавшего на соседа по...
Набирающие популярность в сообществах
Чемпиона России по боксу расстреляли из-за ревности к жене
Чемпиона России по боксу расстреляли из-за ревности к жене
Ингрид Бергман - знаменитая жертва газлайтинга
Ингрид Бергман - знаменитая жертва газлайтинга
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Скоро весна

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#интересное#интересно#Разное#аварии#подборка#милота#Мемы
#животные#автомир#Прикол#полиция#факты#США#ДТП#кот#позитив#шоу бизнес
#автомобили#Юмор#в мире#забавно#Автовсячина#история#авто аварии#вор#Япония#улыбнуло
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Бритни Спирс попала в чёрный список люксового отеля Four Seasons за то, что бегала голой Бритни Спирс попала в чёрный список люксового отеля Four Seasons за то, что бегала голой 20+ известных людей, которые умерли в 2023 году 20+ известных людей, которые умерли в 2023 году Английский актер Том Холланд Английский актер Том Холланд Скончался главный герой «Чёрной пантеры» Скончался главный герой «Чёрной пантеры» 25 актрис, которым пришлось столкнуться с неприятными ситуациями на пробах 25 актрис, которым пришлось столкнуться с неприятными ситуациями на пробах

На что жалуетесь?

Вернуться