Семизначный гонорар Тома Холланда от Marvel по ошибке чуть не достался Тому...Холландеру

Представляете, как дурно стало бухгалтеру, совершившему эту ошибку?
Дело в том, что в мире кино есть два Тома с очень похожими фамилиями. Один Холланд другой Холландер. Внешне они совершенно разные, но кто же в бухгалтерии Marvel будет запоминать всех этих актеров в лицо.
Холландер играл в «Гордость и предубеждение», «Пираты Карибского моря», «Миссия невыполнима», а за «Ночного администратора» даже получил BAFTA Award.
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Холланд звездит в "Человеке-пауке" изображая Питера Паркера, в "Мстителях".
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“Я поехал навестить своего друга, который работал в театре в Англии. Я самодовольно сидел в зале, только что отыграв шоу на BBC за 30 000 долларов ... наступил перерыв, я проверил свою электронную почту и получил письмо от агентства, в котором говорилось: ‘Квитанция об оплате первого кассового бонуса за ‘Мстителей " ”.
Холландер подумал про себя: “Не думаю, что я в ”Мстителях"", - но вместо этого открыл электронное письмо, предназначенное Холланду.
“Это была потрясающая сумма”, - сказал Холландер. “Это была не его зарплата. Это был его первый кассовый бонус. Не весь кассовый бонус, а первый. И это было больше денег, чем я когда-либо [видел]. Это была семизначная сумма ”.
Обидно, досадно, но что поделаешь, пришлось указать на ошибку отправителю, и квитанцию переправили другому Тому.
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