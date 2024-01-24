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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
24 января 2024 21:45
Метки: СССР   история   фото   
259
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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7k
Старичок 3 часа назад
Комментарий к фото
ленинградская школа архитектуры
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35k
Teodor Час назад
Чёт как-то поднадоели уже эти интересные фотографии... А чего, собственно, тут интересного? У каждого есть семейный альбом с точно такими же фотографиями, только там родные лица, там действительно интересно их перелистывать...
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1k
Тамара Витальевна 2 часа назад
Номер 18 - странная фотка. Насколько мне известно- нижнее белье комбинезонного типа у нас не было распространено. И снимать замёрзшее белье в туфлях? Наши женщины скорее бы валенки надели....
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7k
Старичок 3 часа назад
Комментарий к фото
классная вещь, у меня был такой
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