Иран обвинил Турцию в краже дождевых облаков

Иранские власти обвинили Турцию в краже дождевых облаков и создали специальную комиссию по расследованию их исчезновения с севера страны. В качестве доказательств иранская сторона приводит фотографии востока Турции, где горы покрыты снегом, постоянно идут дожди, а на севере Ирана тем временем стоит засушливая погода.

Впервые обвинение в краже облаков прозвучало из уст представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в 2018 году. Правда, тогда вину на изменения климата в Иране возложили на Израиль и ОАЭ.