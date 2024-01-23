Иран обвинил Турцию в краже дождевых облаков

Турецкие учёные отрицают свою причастность и крутят пальцем у виска.
Иранские власти обвинили Турцию в краже дождевых облаков и создали специальную комиссию по расследованию их исчезновения с севера страны. В качестве доказательств иранская сторона приводит фотографии востока Турции, где горы покрыты снегом, постоянно идут дожди, а на севере Ирана тем временем стоит засушливая погода.
Впервые обвинение в краже облаков прозвучало из уст представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в 2018 году. Правда, тогда вину на изменения климата в Иране возложили на Израиль и ОАЭ.
Метеоролог и профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир заявил, что даже попытка подумать о краже облаков — это
дичь теория, не имеющая под собой ни оснований, ни доказательств. Оздемир напомнил, что в 2023 году Турция тоже страдала из-за жары и отсутствия дождей.
"В то же время к западу от нас - в Греции, Болгарии, Румынии и других соседних странах - были ливни, но до нас они не дошли. Учитывая расположение Турции, в долгосрочном и краткосрочном планах возможны экстремальные показатели в метеорологии", — отметил метеоролог.
Учёный добавил, что отсутствие дождей связано с глобальным потеплением и увеличением средней температуры на 1,3 градуса. По его словам, всё это происходит из-за крупных держав, сжигающих огромное количество ископаемого топлива.
"Если кто и занимается "пиратством" воздуха, то это крупные державы, беспрепятственно сжигающие ископаемые виды топлива. Необходим переход к зеленой энергетике, увеличение зеленых зон в городах", — подытожил Оздемир.
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Облака ведь можно проливать заранее, не давая им двигаться дальше, как это делают у нас перед парадами. Для этого в толще облаков распыляют йодистое серебро...
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