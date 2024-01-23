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Иран обвинил Турцию в краже дождевых облаков

Иран обвинил Турцию в краже дождевых облаков

Автор:
23 января 2024 14:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Иран   Турция   дождевые облака   засуха   кража   обвинения   
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Турецкие учёные отрицают свою причастность и крутят пальцем у виска.

Иранские власти обвинили Турцию в краже дождевых облаков и создали специальную комиссию по расследованию их исчезновения с севера страны. В качестве доказательств иранская сторона приводит фотографии востока Турции, где горы покрыты снегом, постоянно идут дожди, а на севере Ирана тем временем стоит засушливая погода.


Впервые обвинение в краже облаков прозвучало из уст представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в 2018 году. Правда, тогда вину на изменения климата в Иране возложили на Израиль и ОАЭ.

Метеоролог и профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир заявил, что даже попытка подумать о краже облаков — это дичь теория, не имеющая под собой ни оснований, ни доказательств. Оздемир напомнил, что в 2023 году Турция тоже страдала из-за жары и отсутствия дождей.


"В то же время к западу от нас - в Греции, Болгарии, Румынии и других соседних странах - были ливни, но до нас они не дошли. Учитывая расположение Турции, в долгосрочном и краткосрочном планах возможны экстремальные показатели в метеорологии", — отметил метеоролог.

Учёный добавил, что отсутствие дождей связано с глобальным потеплением и увеличением средней температуры на 1,3 градуса. По его словам, всё это происходит из-за крупных держав, сжигающих огромное количество ископаемого топлива.


"Если кто и занимается "пиратством" воздуха, то это крупные державы, беспрепятственно сжигающие ископаемые виды топлива. Необходим переход к зеленой энергетике, увеличение зеленых зон в городах", — подытожил Оздемир.


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Метки: Иран   Турция   дождевые облака   засуха   кража   обвинения   
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6  комментариев
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17k
Kucher 52 минуты назад
О! А я когда к родителям в Саратовскую область на Волгу езжу летом, каждый год такое наблюдаю. На правом берегу Волги дожди идут, а на левом сушь стоит. Это всё происки пока не знаю кого.
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5k
Горожанин 18 минут назад
А что в этом особенного? Может иранцы и неправы, и здесь чистая политика, но технологии по управлению дождями - это давно не новинка. Разве что школота не в курсе о таких технологиях, когда искусственно вызывают обильные дожди, чтобы над нужной теорией оставалось солнечно.
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270
Александр Горожанин Минуту назад
Ну такое, в Крыму как воду перекрыли тоже кучу денег выделили на какие-то программы по вызову осадков -какой-то самолет все время летал, что-то делал. Но эффекта ноль. В итоге вернулись к классике - экономия, переброс с других водохранилищ, новые скважины
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8k
vasilykopkov 23 минуты назад
Раз они начали оправдываться, значит рыло в пуху.
Облака ведь можно проливать заранее, не давая им двигаться дальше, как это делают у нас перед парадами. Для этого в толще облаков распыляют йодистое серебро...
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20k
Bill Час назад
Почему бы и нет
https://ru.euronews.com/next/2022/11/24/sc-05-aihttps://ru.euronews.com/next/2022/11/24/sc-05-ai
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