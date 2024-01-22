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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
22 января 2024 21:48
Метки: СССР   история   фото   
423
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Прям по советскому анекдоту:
- Правды нет, Советскую Россию продали, а за Труд - две копейки.
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6k
Атомный Крот Час назад
Комментарий к фото
Говорят, раньше еще и Комета между Одессой и Болгарией по морю ходила. Судя по отзывам путешественников, 9 часов качки по волнам были незабываемым впечатлением. Но это вроде уже в Перестройку было.
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Юганск

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