"Этот фильм позорит мою страну". Вспомним поступок Владимира Меньшова, который достоин уважения

Думаю, все вы помните выдающегося кинорежиссера, чьи фильмы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" вошли в золотой фонд отечественного кино, а также Человека с большой буквы, настоящего Патриота - Владимира Валентиновича Меньшова (1939-2021).
О нем можно говорит долго, но главное, на мой взгляд, состоит в том, что Владимир Меньшов принадлежал к числу тех, кто жил, не сгибаясь, оставаясь всегда верным своим принципам.
Он был честным, справедливым, объективным и прямым человеком с твёрдыми убеждениями. В нём абсолютно не было никакой гнильцы, скользкости и подлости.
Владимир Меньшов никогда не стеснялся прямо без юлы высказывать свою точку зрения на публике по любым вопросам.
Один такой случай произошёл в теперь уже далёком от нас 2007 году во время вручения премии "Кинонаграды MTV 2007".
Дело тогда происходило в московском кинотеатре "Пушкинский". Ведущими церемонии был актер, телеведущий и, как теперь уже выяснилось, "испугавшийся патриот" Иван Ургант, а также прилетевшая специально из США актриса и модель Памела Андерсен.
Владимир Меньшов вместе со своей супругой Верой Алентовой должен был огласить название кинокартины - победительницы в номинации "Лучший фильм 2006 года". На эту награду претендовали пять кинолент: "Жара", "Питер ФМ", "Волкодав", "Бумер. Фильм второй" и "Сволочи".
Напомню, действие фильма "Сволочи" разворачивается в тренировочном лагере, который разместился в заснеженных горах Казахстана. Из малолетних преступников, из "сволочей", согласно, якобы, секретной директиве советского командования 1943 года готовят диверсионную группу для заброски к немцам. Воспитатели, включая начальника лагеря, отобраны из "зеков" сталинских лагерей.
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Кстати, одна немаловажная деталь: фильм «Сволочи» снимался при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографистов. И тогда этим федеральным агенством на фильм было выделено $700 000 из бюджета. Каково!
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Но вернемся к церемонии "Кинонаграды MTV 2007". Выйдя на сцену вместе с супругой Верой Алентовой, Меньшов выразил надежду, что победит достойнейший.
Но, вскрыв конверт и увидев название победившего фильма - им стал фильм "Сволочи", создатель оскароносной картины «Москва слезам не верит» пришел в негодование. И далее произошло то, что произошло....
Владимир Валентинович сказал буквально следующее:
"Я очень надеялся, что пронесёт, но не пронесло...Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду, - сказал Владимир Меньшов и бросил конверт на пол. - До свидания" .
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Впрочем, уважаемые читатели, посмотрите данный эпизод собственными глазами.
Напомню, что Владимир Кунин - писатель-антисоветчик, по произведениям которого, например, был снят не только фильм "Сволочи", но и "славноизвестный" фильм "Интердевочка".
Но вернемся к фильму "Сволочи". Фильм, вышедший в 2005 году, анонсировался как, якобы, основанный на реальных событиях из военной жизни самого Владимира Кунина. В своей повести писатель рассказывает о том, как советские спецслужбы в годы ВОВ готовили диверсантов-смертников из 14-16-летних подростков, до этого приговорённых к смертной казни за различные преступления. В разных интервью Кунин рассказывал, что сам в 14 лет оказался в тюрьме и там его, якобы, завербовали в диверсанты НКВД.
Так вот, этим делом заинтересовались ФСБ, и стало поднимать архивы, доказывая – что не было такого. Тогда же ФСБ выяснило, что сам писатель Владимир Кунин не только в этом лагере не был – он вообще не воевал, фронта не видел.
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Зато, по данным чекистов, такую диверсионную школу из подростков создали гитлеровцы на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.
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"Это же надо так все наизнанку вывернуть!"- возмущался Владимир Меньшов, узнав о лжи писателя Кунина и создателей этого фильма.
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Впоследствии, комментируя свой поступок с отказом вручать приз фильму "Сволочи", Меньшов заявил, что таки образом он встал на защиту всех фронотовиков, которые защищали Советский Союз.
" Нельзя не помнить, какие споры вызвал этот, с позволения сказать художественный фильм, и какова была реакция на картину фронтовиков. “Быть такого не могло”, — в один голос говорили про сюжет о детях-смертниках времен Великой Отечественной войны эти отстоявшие страну люди.
Но их долго никто не слышал. Пока сам автор литературного первоисточника Кунин, прижатый к стене фактами не пошел на попятный и не признался, что многое в этой порочащей страну истории присочинил.
Ну и забыть бы эту грязную историю про страну питекантропов, посылающих детей на смерть. Так ведь нет, теперь она получает награды. Я сочувствую зрителям, которые выбирают фильмы-победители в этом конкурсе.
Вот итог запудривания мозгов в последнеие десятилетия. Произошел сдвиг в сознании зрителей, раздвоение сознания. Как результат — триумф “Сволочей”. Надеюсь, что я своим поступком хоть чуть-чуть помог этому сознанию встать на место. Ну и защитил фронтовиков и страну, которую они защищали".
И в завершении своего комментария Владимир Валентинович выразил свое отношение к Великой Отечественной войне, к советскому периоду истории в целом и подтвердил ещё раз свою принципиальную позицию по этим вопросам.
"Громкие слова, извините, но для меня это святые годы, святой период нашей истории – Великая Отечественная война. Я не могу смотреть, как проваливают в черную дыру весь период советской истории – а именно это и происходит. Проваливают, а вместе с ним проваливают и войну. Это ужасно! Это грешно. Это грех, который нам не простится, веками будем отмаливать его потом. И что теперь – это перевернуть? Промолчать? Да никогда!"
Что и говорить, Владимир Меньшов был человеком, который, образно говоря, "мзду не берёт", ему за державу было обидно.
И в завершении я хочу сказать, что, по моему мнению, Владимир Меньшов был и останется настоящей, а не липовой совестью нации. Он навсегда в памяти многих останется человеком, который до конца своей жизни оставался верен своему слову, своей Советской Родине, своему народу....
Светлая и вечная память Владимиру Валентиновичу Меньшову......
Источник:
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надо было, конечно, его ещё и разорвать, Но Меньшов - Мужик и, поскольку на сцене не было урны, делать этого он не стал.