"Этот фильм позорит мою страну". Вспомним поступок Владимира Меньшова, который достоин уважения

Но, вскрыв конверт и увидев название победившего фильма - им стал фильм "Сволочи", создатель оскароносной картины «Москва слезам не верит» пришел в негодование. И далее произошло то, что произошло....

Владимир Валентинович сказал буквально следующее:

"Я очень надеялся, что пронесёт, но не пронесло...Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду, - сказал Владимир Меньшов и бросил конверт на пол. - До свидания" .

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Впрочем, уважаемые читатели, посмотрите данный эпизод собственными глазами.

Напомню, что Владимир Кунин - писатель-антисоветчик, по произведениям которого, например, был снят не только фильм "Сволочи", но и "славноизвестный" фильм "Интердевочка".

Но вернемся к фильму "Сволочи". Фильм, вышедший в 2005 году, анонсировался как, якобы, основанный на реальных событиях из военной жизни самого Владимира Кунина. В своей повести писатель рассказывает о том, как советские спецслужбы в годы ВОВ готовили диверсантов-смертников из 14-16-летних подростков, до этого приговорённых к смертной казни за различные преступления. В разных интервью Кунин рассказывал, что сам в 14 лет оказался в тюрьме и там его, якобы, завербовали в диверсанты НКВД.

Так вот, этим делом заинтересовались ФСБ, и стало поднимать архивы, доказывая – что не было такого. Тогда же ФСБ выяснило, что сам писатель Владимир Кунин не только в этом лагере не был – он вообще не воевал, фронта не видел.

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Зато, по данным чекистов, такую диверсионную школу из подростков создали гитлеровцы на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.

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"﻿Это же надо так все наизнанку вывернуть!"- возмущался Владимир Меньшов, узнав о лжи писателя Кунина и создателей этого фильма.

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Впоследствии, ﻿комментируя свой поступок с отказом вручать приз фильму "Сволочи", Меньшов заявил, что таки образом он встал на защиту всех фронотовиков, которые защищали Советский Союз.

" Нельзя не помнить, какие споры вызвал этот, с позволения сказать художественный фильм, и какова была реакция на картину фронтовиков. “Быть такого не могло”, — в один голос говорили про сюжет о детях-смертниках времен Великой Отечественной войны эти отстоявшие страну люди.

Но их долго никто не слышал. Пока сам автор литературного первоисточника Кунин, прижатый к стене фактами не пошел на попятный и не признался, что многое в этой порочащей страну истории присочинил.

Ну и забыть бы эту грязную историю про страну питекантропов, посылающих детей на смерть. Так ведь нет, теперь она получает награды. Я сочувствую зрителям, которые выбирают фильмы-победители в этом конкурсе.

Вот итог запудривания мозгов в последнеие десятилетия. Произошел сдвиг в сознании зрителей, раздвоение сознания. Как результат — триумф “Сволочей”. Надеюсь, что я своим поступком хоть чуть-чуть помог этому сознанию встать на место. Ну и защитил фронтовиков и страну, которую они защищали".

И в завершении своего комментария Владимир Валентинович выразил свое отношение к Великой Отечественной войне, к советскому периоду истории в целом и подтвердил ещё раз свою принципиальную позицию по этим вопросам.

"Громкие слова, извините, но для меня это святые годы, святой период нашей истории – Великая Отечественная война. Я не могу смотреть, как проваливают в черную дыру весь период советской истории – а именно это и происходит. Проваливают, а вместе с ним проваливают и войну. Это ужасно! Это грешно. Это грех, который нам не простится, веками будем отмаливать его потом. И что теперь – это перевернуть? Промолчать? Да никогда!"

Что и говорить, Владимир Меньшов был человеком, который, образно говоря, "мзду не берёт", ему за державу было обидно.

И в завершении я хочу сказать, что, по моему мнению, Владимир Меньшов был и останется настоящей, а не липовой совестью нации. Он навсегда в памяти многих останется человеком, который до конца своей жизни оставался верен своему слову, своей Советской Родине, своему народу....

Светлая и вечная память Владимиру Валентиновичу Меньшову......