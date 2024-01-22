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"Этот фильм позорит мою страну". Вспомним поступок Владимира Меньшова, который достоин уважения

"Этот фильм позорит мою страну". Вспомним поступок Владимира Меньшова, который достоин уважения

Автор:
22 января 2024 12:46
Метки: Владимир Меньшов   Лучший фильм 2006 года   сволочи   
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Думаю, все вы помните выдающегося кинорежиссера, чьи фильмы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" вошли в золотой фонд отечественного кино, а также Человека с большой буквы, настоящего Патриота - Владимира Валентиновича Меньшова (1939-2021).

О нем можно говорит долго, но главное, на мой взгляд, состоит в том, что Владимир Меньшов принадлежал к числу тех, кто жил, не сгибаясь, оставаясь всегда верным своим принципам.

Он был честным, справедливым, объективным и прямым человеком с твёрдыми убеждениями. В нём абсолютно не было никакой гнильцы, скользкости и подлости.

Владимир Меньшов никогда не стеснялся прямо без юлы высказывать свою точку зрения на публике по любым вопросам.

Один такой случай произошёл в теперь уже далёком от нас 2007 году во время вручения премии "Кинонаграды MTV 2007".

Дело тогда происходило в московском кинотеатре "Пушкинский". Ведущими церемонии был актер, телеведущий и, как теперь уже выяснилось, "испугавшийся патриот" Иван Ургант, а также прилетевшая специально из США актриса и модель Памела Андерсен.

Владимир Меньшов вместе со своей супругой Верой Алентовой должен был огласить название кинокартины - победительницы в номинации "Лучший фильм 2006 года". На эту награду претендовали пять кинолент: "Жара", "Питер ФМ", "Волкодав", "Бумер. Фильм второй" и "Сволочи".

Напомню, действие фильма "Сволочи" разворачивается в тренировочном лагере, который разместился в заснеженных горах Казахстана. Из малолетних преступников, из "сволочей", согласно, якобы, секретной директиве советского командования 1943 года готовят диверсионную группу для заброски к немцам. Воспитатели, включая начальника лагеря, отобраны из "зеков" сталинских лагерей.

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Кстати, одна немаловажная деталь: фильм «Сволочи» снимался при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографистов. И тогда этим федеральным агенством на фильм было выделено $700 000 из бюджета. Каково!

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Но вернемся к церемонии "Кинонаграды MTV 2007". Выйдя на сцену вместе с супругой Верой Алентовой, Меньшов выразил надежду, что победит достойнейший.

Но, вскрыв конверт и увидев название победившего фильма - им стал фильм "Сволочи", создатель оскароносной картины «Москва слезам не верит» пришел в негодование. И далее произошло то, что произошло....

Владимир Валентинович сказал буквально следующее:

"Я очень надеялся, что пронесёт, но не пронесло...Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду, - сказал Владимир Меньшов и бросил конверт на пол. - До свидания" .

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Впрочем, уважаемые читатели, посмотрите данный эпизод собственными глазами.

Напомню, что Владимир Кунин - писатель-антисоветчик, по произведениям которого, например, был снят не только фильм "Сволочи", но и "славноизвестный" фильм "Интердевочка".

Но вернемся к фильму "Сволочи". Фильм, вышедший в 2005 году, анонсировался как, якобы, основанный на реальных событиях из военной жизни самого Владимира Кунина. В своей повести писатель рассказывает о том, как советские спецслужбы в годы ВОВ готовили диверсантов-смертников из 14-16-летних подростков, до этого приговорённых к смертной казни за различные преступления. В разных интервью Кунин рассказывал, что сам в 14 лет оказался в тюрьме и там его, якобы, завербовали в диверсанты НКВД.

Так вот, этим делом заинтересовались ФСБ, и стало поднимать архивы, доказывая – что не было такого. Тогда же ФСБ выяснило, что сам писатель Владимир Кунин не только в этом лагере не был – он вообще не воевал, фронта не видел.

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Зато, по данным чекистов, такую диверсионную школу из подростков создали гитлеровцы на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.

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"﻿Это же надо так все наизнанку вывернуть!"- возмущался Владимир Меньшов, узнав о лжи писателя Кунина и создателей этого фильма.

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Впоследствии, ﻿комментируя свой поступок с отказом вручать приз фильму "Сволочи", Меньшов заявил, что таки образом он встал на защиту всех фронотовиков, которые защищали Советский Союз.

" Нельзя не помнить, какие споры вызвал этот, с позволения сказать художественный фильм, и какова была реакция на картину фронтовиков. “Быть такого не могло”, — в один голос говорили про сюжет о детях-смертниках времен Великой Отечественной войны эти отстоявшие страну люди.

 Но их долго никто не слышал. Пока сам автор литературного первоисточника Кунин, прижатый к стене фактами не пошел на попятный и не признался, что многое в этой порочащей страну истории присочинил. 

Ну и забыть бы эту грязную историю про страну питекантропов, посылающих детей на смерть. Так ведь нет, теперь она получает награды. Я сочувствую зрителям, которые выбирают фильмы-победители в этом конкурсе.

 Вот итог запудривания мозгов в последнеие десятилетия. Произошел сдвиг в сознании зрителей, раздвоение сознания. Как результат — триумф “Сволочей”. Надеюсь, что я своим поступком хоть чуть-чуть помог этому сознанию встать на место. Ну и защитил фронтовиков и страну, которую они защищали".

И в завершении своего комментария Владимир Валентинович выразил свое отношение к Великой Отечественной войне, к советскому периоду истории в целом и подтвердил ещё раз свою принципиальную позицию по этим вопросам.

"Громкие слова, извините, но для меня это святые годы, святой период нашей истории – Великая Отечественная война. Я не могу смотреть, как проваливают в черную дыру весь период советской истории – а именно это и происходит. Проваливают, а вместе с ним проваливают и войну. Это ужасно! Это грешно. Это грех, который нам не простится, веками будем отмаливать его потом. И что теперь – это перевернуть? Промолчать? Да никогда!"

Что и говорить, Владимир Меньшов был человеком, который, образно говоря, "мзду не берёт", ему за державу было обидно.

И в завершении я хочу сказать, что, по моему мнению, Владимир Меньшов был и останется настоящей, а не липовой совестью нации. Он навсегда в памяти многих останется человеком, который до конца своей жизни оставался верен своему слову, своей Советской Родине, своему народу....

Светлая и вечная память Владимиру Валентиновичу Меньшову......


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Метки: Владимир Меньшов   Лучший фильм 2006 года   сволочи   
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8  комментариев
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3k
Дмитрий 23 минуты назад
А видео приложить нельзя было?
Ссылка www.youtube.com
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24k
сеньор Леонсио 22 минуты назад
Ссылка vk.com
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1k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
да сейчас 90 процентов фильмов про ВОВ ложь очерняющая ту Победу ту Цену которую заплатил народ СССР . Либо названия убраны ради сохранения статуса Кво либо самого СССР в кадре не увидишь и не услышишь , Сталина под чьим руководством люди сплотились чтоб победить коричневую чуму очерняют почти в каждом фильме НКВД которое было в то время щитом против саботажа диверсий и подрывной деятельности в каждом фильме выставляют истеричными орущими бухими палачами без мозгов и совести . у нас СМИ и куда уж без них блогеры (являющиеся СМИ без лицензий и регистраций ) нацелены на подрыв общественных устоев и очернение нашей истории . как превратить героя в посмешище ? правильно выставить его смешным тупым слабым и нелицеприятным . анекдоты . про Чапаева , про Екатерину великую ,про Брежнева и Андропова.. это воздействие на умы и души , как Гебельс завещал.
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1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
Настоящий Человек, сейчас мало таких делают. Бабло правит нашей страной.
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3k
Максим Макашев 36 минут назад
"...и бросил конверт на пол..."
надо было, конечно, его ещё и разорвать, Но Меньшов - Мужик и, поскольку на сцене не было урны, делать этого он не стал.
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12k
Б.Касторский 36 минут назад
Приврал, это мягко говоря, тут больше подходит напиз-ел. Почитать про организацию НОРМ, куда принимали детей до 16 лет, времен Второй Мировой. Или про последний год войны, когда уже не гнушались готовить и своих "чистокровных" для охраны фашистского режима. И окажется, что все было... но есть один нюанс! Было не в СССР, как снято в фильме, а в Германии. И тут можно задаться вопросом о художественной ценности фильма и адекватности автора.
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504
Нежмисто Живисто 36 минут назад
Я видел тот эфир
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6k
Alex 52 минуты назад
Настоящий патриот и Человек.
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Митхун Чакрабортенков
Если тебе плюют в спину — значит ты идешь впереди.
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