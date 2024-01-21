Забытый голос

25 лет назад не стало Натальи Платицыной
Советская и российская певица, поэтесса, художник и вокалистка группы 07 Наталья Николаевна Платицына родилась 7 ноября 1961 года в Душанбе (ТаджССР). Росла очень одарённым ребёнком, уже с ранних лет начала писать стихи.
В Ленинграде она экстерном окончила Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена и театральную школу им. И. Рахлина. Профессионально занималась хореографией.
В 1987 году в Архангельске, вместе с музыкантом и композитором из Северодвинска, выпускником архангельского музучилища по классу бас-гитары Владимиром Сушко, Наталья организовала группу 07. В ту пору это сочетание цифр у советских граждан ассоциировалось, прежде всего, с телефонным «выходом на межгород», и для Платицыной такая символика междугородней коммуникации вполне годилась, учитывая её страсть к перемене мест, да и музыканты были все из разных городов.
«В сущности, мы все дети планеты, да? И никто не знает, где он на самом деле родился и где его предыдущее существо обитало. Каждый живёт там, где ему должно быть в определённый отрезок жизни. Возможно, завтра я буду жить в туземном племени в Африке, и чувствовать себя бесконечно счастливой» (из интервью Н. Платицыной на Минском ТВ).
В первоначальный состав 07 вошли: Платицына — вокал, тексты, музыка; Сушко — бас, музыка; Александр Овчаренко — клавишные; Александр Вострых — барабаны, ксилофон; Николай Трубачёв — саксофон, аккордеон.
Группа некоторое время выступала от различных филармоний, а в 1989 году вслед за Натальей переехала в Ленинград, где начался рок-период в творчестве коллектива. Авторский дуэт Сушко-Платицына за короткое время написал большое количество композиций, которые были изданы в виде магнитоальбомов.
Музыка группы была разноплановой: поп-рок, рок-н-ролл, регги, баллада. Во многих композициях чувствовалось влияние и русского фольклора. Получавшийся у них микс импонировал своей универсальностью, с ним можно было хоть в «Горбушку», хоть на «Песню года». Но для эстрады голос Платицыной был слишком хорош, а вот для рока был слишком уж спокоен. Однако фолк-стилизации где-то между роком и народной песней — это как раз то, что было нужно такому голосу. Многие слушатели нарекли Наталью «второй Агузаровой».
Так 15 марта 1989 года в популярной программе Ленинградского ТВ «Музыкальный ринг» состоялся международный «дамский баттл»: недавно покинувшая группу Браво 26-летняя Жанна Агузарова с новым сольным репертуаром вышла против своей ровесницы — звезды польской рок-сцены Малгожаты Островской. Впечатление от «девичника» усилил гостевой номер: пока после очередного раунда шло зрительское голосование, на ринг с песней, подобной заклинанию, и в сопровождении мужчины со свечой в руках, одетого, как средневековый палач или монах, взошла леди в белом плаще с капюшоном. Её облик и напев пробуждали одновременно мысли и о друидах, и о группе Пикник. А ещё всем казалось (пока незнакомка не сбросила капюшон), что это, возможно, «развлекается» сама Жанна. Тембр, интонация и отдельные движения слегка перекликались с агузаровскими. Но певицу, дебютировавшую в этот вечер перед всесоюзной аудиторией, звали Наталья Платицына.
Потенциально она могла бы «заместить» на отечественной сцене Агузарову, через год после того «Ринга» уехавшую в Штаты (даже типажно они одно время были похожи). Притягательность, талантливость и «нездешность» обеспечивали Жанне Хасановне безусловное лидерство среди женщин на музыкальной сцене 2-ой половины 1980-х гг. И у Натальи был аналогичный же набор выигрышных качеств, но как автор собственного репертуара (что касалось и текстов, и музыки) она в какой-то момент Жанну превосходила — в плане доступности своих песен более широкой аудитории слушателей. А театральность Платицыной усиливала эффект каждого её номера: она меняла образы, причёски, костюмы, пластику.
Ещё в 1988 году был записан дебютный одноимённый магнитоальбом группы — «07». И если её первоначальные программы сильно отдавали эстрадой, а концерты превращались скорее в шоу певицы Платицыной, то уже в 1989 году 07 записали достаточно любопытный магнитоальбом «Исповедь». На нём были и несколько прекрасных рок-баллад, и пара добротных рок-н-роллов, и синти-поп с фанком, а в целом альбом отличал хороший мелодизм. Но в какой-то степени группе не повезло с представлением новой программы: её планировалось показать на концертах ленинградских групп, проходивших в мае в московском ДС «Лужники», но программа оказалась какой-то беспомощной как по уровню участников, так и по качеству используемых ими фонограмм. Общее впечатление от шоу было удручающим, и «прорыв» тогда не состоялся.
Но в том же 1989 году 07 приняли участие в фестивале «Интершанс», организованном газетой «Московский Комсомолец», выступали в Ленинграде и Архангельске, несколько раз появлялись с видеоклипами на ТВ, но имели пока только локальную популярность.
Всесоюзную известность Наталья с группой получила в 1990 году после выхода в эфир Центрального ТВ клипа на песню «Зажгите свечи», к которой она написала стихи, а Сушко — музыку. Клип, срежиссированный известным ленинградским режиссёром и оператором Борисом Деденёвым, снимался во время выступления группы в ДС «Юбилейный». Позднее певица выступила с этой песней и на «Огоньке» нового 1991 года.
Затем группа активно гастролирует, принимает участие в популярном фестивале «Звуковая дорожка» газеты «МК», подписывает контракты с крупными российскими рекорд-лейблами.
Так в 1991 году на Петербургском филиале студии грамзаписи «Мелодия» 07 записывают сразу 2 пластинки — «Воля зовёт за собой» и «Зажгите свечи», тираж каждой из которых составил 100 тыс. экземпляров. Следом был снят и клип на песню «Я приглашаю», вошедшую затем в альбом «Душа» (1995).
В 1993 году постоянно меняющийся состав группы приходит в стабильное состояние: Платицына — вокал, тексты, музыка; Сушко — бас-гитара, музыка; Вострых — барабаны, вокал; Константин Витковский — гитара; Дмитрий Павлов — клавишные; Юрий Словцов — виолончель, акустическая гитара, рояль; Игорь Горишняк — саксофон, вокал.
В 1994 году группа вновь громко заявляет о себе после того, как выходит клип на песню «Душа». А через год на CD будет выпущен уже одноимённый альбом, а также сборник ранних песен «Зажгите свечи», куда вошли песни из 2-х предыдущих альбомов, некоторые из которых специально для этого диска пришлось перезаписать.
А Платицына всё больше времени стала уделять немузыкальному творчеству — поэзии, живописи. И в 1996 году выходит последний альбом группы 07 с голосом Натальи — «Непрошеная гостья».
«Многие задают вопрос: почему «Непрошеная гостья»? Так случилось — написалось это стихотворение. Я придумала песню, пела её а-капеллой очень долго. А потом не хотела никаких аранжировок. Если что и слышала, то воспринимала лишь ритм-энд-секцию. Потому что, на мой взгляд, настоящая музыка — это вокал, сделанный одним человеком так, как он это чувствует. Я имею в виду себя. Мне нравится раскладывать голоса так, чтобы это звучало первородно — от первоисточника. Всегда можно кубанскому казачьему хору поручить что-то спеть. Он сделает это профессионально. Но так, как я чувствую свои песни, их не почувствует больше никто.
Я считаю, что будущее — XXI век — за музыкой настоящей, натуральной. Не исключаю и компьютерные разработки, но это же тоже живая работа, записанная в компьютер. Основной упор я всё же делаю на вокал и ритм-энд-секцию» (из интервью Н. Платицыной для «Музыкальной газеты», минский Дом офицеров, 19.06.1997 г.).
А 22 января 1999 года Наталья Николаевна Платицына умерла от внезапной остановки сердца у себя в московской квартире, где проживала в последние годы. Ей было всего 37 лет. Похоронена певица в городке Зеленокумск (Ставропольский край), где жили тогда её младший брат Александр и бабушка. Брат сам ездил в Москву за телом сестры. Друзья-музыканты Натальи собрали ему деньги на поездку. Гроб был открыт только в церкви, перед отпеванием. Когда сняли крышку, все увидели молодую красивую женщину, которая очень любила жизнь…
Причина смерти для многих осталась необъяснимой, т.к. на сердце певица никогда не жаловалась. Она не пила, не курила, не употребляла веществ. Правда, в одном из своих последних интервью Наталья рассказывала о том, что занимается экстремальными духовными практиками, живёт без сна, сочетая это с медитацией.
По сути, уже один этот факт в сегодняшнее цинично-рейтинговое время должен был привлечь телевизионщиков или иные СМИ к «расследованиям», воспоминаниям «хорошо знавших героиню» людей, к сентиментальным фильмам о «быстро угасшей звезде 1990-х». Однако ничего такого не происходит. Даже в Зеленокумске сегодня вряд ли кто сможет точно указать, где находится могила певицы (не нашёл даже фото и я), которую когда-то знало полстраны.
Мистической стала и история с её последней песней.
«Натальи уже не стало. И вот в 5 утра мне звонит наша с ней общая знакомая и говорит: «Тебе привет от Наташи». Я подумал, что девушка либо не в себе, либо пьяна. И повесил трубку. Потом эта девушка принесла мне показать стихи — «Соловушку». Она сказала, что проснулась и увидела Наталью под потолком, потом села и записала стихи. Я был ошарашен: слог, интонации — всё было Натальино! Я написал музыку и решил, что эту песню должна петь только Пугачёва. Или никто» (из интервью В. Сушко).
Остается загадкой и мгновенное и почти полное забвение имени Платицыной. В продаже практически нет ни дисков с её песнями, ни сборников её стихов (конечно, на интернет-маркетах что-то всё же найти можно). А между тем, Наталия была очень талантливым и разносторонним человеком: работала моделью у Валентина Юдашкина, появлялась в «Рождественских встречах», передачах «Смак», «Что? Где? Когда?», преподавала в школе рок-н-ролла в Белоруссии. Вела телепередачу «Золотой петушок», где общалась с творческими людьми разных профессий.
«Я и на телевидении работаю ведущей развлекательной программы московского канала. И по этой причине я бываю в разных интересных местах, общаюсь с интересными людьми. Передача называется «Золотой петушок». В этой программе я открыла клуб в помощь талантливым людям, которым негде приткнуться в нашем коммерческом мире. Клуб этот базируется на телевидении. Мы собираем заявки, нам присылают стихи, рисунки. В общем, пытаемся помогать и поддерживать творцов, где бы они ни жили» (из интервью Н. Платицыной, Минск, 1997).
А так же ещё в 1995 году вышел в свет сборник стихов Платицыной «Лети, душа моя» («Северодвинское книжное издательство»). В 1996 году открылась выставка её картин «Грезы наяву» (техника письма — пастель на жёсткой бязи). А 4 картины Натальи даже вошли в международный каталог «Мастер-класс» (рубрика «Молодые художники Санкт-Петербурга»). Целых 40 её стихотворений было включено в антологию русской поэзии «Лучшие поэты России конца XX века». В 1997 году вышел 2-ой сборник стихов Платицыной «На краю скалы» (ИД «Молодечно», Белоруссия). В том же году ЗАО Студия «Мороз-видео» выпустила видеофильм о жизни и творчестве группы 07 и её солистки. И он как-то невзначай подвёл тогда итог жизни Натальи. После этого она не выпускала альбомов, значительно реже «мелькала в эфире», а в прессе (и тусовке) о ней упоминали преимущественно в ключе: мол, стала замкнутой, увлеклась медитацией. Судачили и ещё о чем-то, но никак не о музыке. Да и сама Наталья всегда недолюбливала журналистов, стараясь избегать общения с ними.
«Обманщики есть среди прессы. Они прекрасно знают, что я никогда не буду спорить, выяснять отношения, на какие-то казусы реагирую с долей юмора. Меня удивляет, что журналисты не просто фантазируют, а пишут недобрые небылицы. В жизни бывает всё: вершины и дно, полёты и падения, шишки разные — всё это очень больно. Но я люблю жизнь, люблю людей. Меня питает надежда, вера, и я думаю, что любовь…» (Н. Платицына).
За время творческой деятельности Платицыной было выпущено 4 пластинки, которые так и не переиздавались с конца 1990-х гг.
А известная песня «Мой мир» (в исполнении К. Орбакайте, за которую в 2001 году она, кстати, получила свой очередной «Золотой граммофон») была написана Сушко на стихи Натальи. Правда песню эту она уже не услышала.
И лишь осенью 2005 года реанимированная Сушко группа 07 с новой вокалисткой Настей Коржавиной записала альбом "Избранное", который музыканты посвятили памяти Натальи. В записи принимали участие музыканты, которые когда-либо с ней работали (Вострых, Витковский). Альбом вышел не совсем обычным, в нём звучали и скрипки, и виолончели, и гобои.
Небольшую «курсовую» документальную ленту сняла о Платицыной и её подруга-режиссёр. Но в ней нет никого из известных музыкантов, вспоминающих свою коллегу. О певице рассказывают только её бабушка и брат.
Возможно, впишись Наталья в любимом ею Питере в его рок-среду, выбери немножко иной, не эстрадный, путь развития карьеры, сверкни на фестивалях Ленинградского рок-клуба и других, теперь уже знАковых мероприятиях конца 1980-х — начала 1990-х гг., встреться с азартным, «идейным» продюсером — и сегодня о Платицыной вспоминали бы регулярно… Но….
«Питер — это особое дыхание, то, за счёт чего человек выходит на сцену и, спев что-то о Питере, вдруг начинает плакать. То же самое происходит, наверное, с людьми в Париже. Это, видимо, и называется душа» (из интервью Н. Платицыной на минском ТВ).
Дискография Н. Платицыной:
«07» (магнитоальбом, 1988), «Исповедь» (магнитоальбом, 1989), «Зажгите свечи» (LP, 1991), «Воля зовёт за собой» (LP, 1991), «Душа» (CD, 1995), «Непрошеная гостья» (CD, 1996), «07. Избранное. Памяти Наталии» (CD, 2006).
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https://nestor.minsk.by/mg/1999/48/mg94802.html
https://dzen.ru/a/YlaHax3SmlxlyzmG
https://music-video.mirtesen.ru/blog/43695012805/Ona-proslavilas-strannyimi-pesnyami-na-ves-SSSR-Ee-vse-zabyili-a
https://begunok74.livejournal.com/123187.html
https://m.ok.ru/svetlayaly/topic/69817511900523
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И занятно узнать о том из, вроде, хорошо знакомого времени, о чём (или ком) и не слышал никогда. В частности в "Ринге" её тоже не видел. И не слышал нигде, в Питере по крайней мере.