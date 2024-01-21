Забытый голос

Советская и российская певица, поэтесса, художник и вокалистка группы 07 Наталья Николаевна Платицына родилась 7 ноября 1961 года в Душанбе (ТаджССР). Росла очень одарённым ребёнком, уже с ранних лет начала писать стихи.

В Ленинграде она экстерном окончила Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена и театральную школу им. И. Рахлина. Профессионально занималась хореографией.

В 1987 году в Архангельске, вместе с музыкантом и композитором из Северодвинска, выпускником архангельского музучилища по классу бас-гитары Владимиром Сушко, Наталья организовала группу 07. В ту пору это сочетание цифр у советских граждан ассоциировалось, прежде всего, с телефонным «выходом на межгород», и для Платицыной такая символика междугородней коммуникации вполне годилась, учитывая её страсть к перемене мест, да и музыканты были все из разных городов.