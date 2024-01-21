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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
21 января 2024 21:37
Метки: СССР   история   фото   
313
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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774
Всем привет! 3 часа назад
У нас в Латвии я вспоминаю военные городки... Отцы наши верой и правдой служили Союзу... Россия никогда не будет чужой и это факт!
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Кондратий Собакин Полчаса назад
Фото 6. Раменское, ДК "Сатурн".
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19k
SandMANn 3 часа назад
Комментарий к фото
Такие точки уже не застал (1957 г.р.), да и в Москве бывал только проездом. Но вот бочки с квасом без остановки проходил мимо очень редко... В кармане 2, а то и 5 коп. для освежающего напитка были всегда. Спасибо за "тёплые" фото.
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Юганск

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